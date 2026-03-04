PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, è caccia al difensore: tutti i nomi concreti sul taccuino di Tare

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, è caccia al difensore: tutti i nomi concreti sul taccuino di Tare

Il Milan è alla caccia di un almeno un difensore centrale per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri nella stagione 2026-2027: ecco chi può arrivare nel prossimo calciomercato estivo, grazie al lavoro portato avanti dal DS rossonero Igli Tare
Daniele Triolo Redattore 

Calciomercato Milan, è caccia al difensore: tutti i nomi concreti sul taccuino di Tare

Non soltanto un attaccante come priorità del Milan per il calciomercato estivo 2026, ma anche un difensore centrale. Il Diavolo di Massimiliano Allegri, schierato in campo con il 3-5-2, necessita - in un'annata che, si spera, rivedrà il Milan giocare in Europa - di almeno un paio di innesti nella retroguardia. Uno al posto di David Odogu, che sarà mandato in prestito secco altrove per poter giocare con continuità e uno per arrivare, con Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e Koni De Winter, a quota sei centrali. Il numero idoneo per affrontare più competizioni. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA