Non soltanto un attaccante come priorità del Milan per il calciomercato estivo 2026, ma anche un difensore centrale. Il Diavolo di Massimiliano Allegri, schierato in campo con il 3-5-2, necessita - in un'annata che, si spera, rivedrà il Milan giocare in Europa - di almeno un paio di innesti nella retroguardia. Uno al posto di David Odogu, che sarà mandato in prestito secco altrove per poter giocare con continuità e uno per arrivare, con Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e Koni De Winter, a quota sei centrali. Il numero idoneo per affrontare più competizioni. PROSSIMA SCHEDA