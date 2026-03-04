È, infatti, la sua prima scelta per l'attacco della stagione 2026-2027 e vuole affiancargli uno tra Randal Kolo Muani e Donyell Malen. Retroscena: la Juve vede con favore la presenza del padre di Vlahović al tavolo delle trattative. Intanto, Manuel Locatelli va verso il rinnovo fino al 30 giugno 2030.
In alto, sotto la testata, il commento allo 0-0 maturato in Como-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Poche emozioni sul campo, unica cosa da segnalare i continui fischi ad Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro, da parte dei tifosi della squadra di casa. Il giocatore 'paga' ancora quanto accaduto in Inter-Juventus di campionato.
Venerdì 6 marzo, alle ore 20:45, si aprirà la 28^ giornata di Serie A con l'anticipo, allo stadio 'Diego Armando Maradona', tra il Napoli di Antonio Conte e il Torino di Roberto D'Aversa: sfida da ex per Alessandro Buongiorno, ma anche per il 'Cholito', Giovanni Simeone.
