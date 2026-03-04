È, infatti, la sua prima scelta per l'attacco della stagione 2026-2027 e vuole affiancargli uno tra Randal Kolo Muani e Donyell Malen. Retroscena: la Juve vede con favore la presenza del padre di Vlahović al tavolo delle trattative. Intanto, Manuel Locatelli va verso il rinnovo fino al 30 giugno 2030.