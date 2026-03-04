Mancano, intanto, quattro giorni al derby di Milano e della sfida ha parlato, in esclusiva alla 'rosea', l'ex rossonero Ricardo Kaká : il brasiliano vede Luka Modrić decisivo nel match di domenica sera contro l' Inter . I nerazzurri, intanto, hanno giocato ieri sera al 'Sinigaglia' di Como l'andata delle semifinali di Coppa Italia : scialbo 0-0 , giocatori ed energie risparmiate per il derby .

Periodo di rinnovi, questo, in casa Juventus. Arrivato quello di Weston McKennie, sono in corso le trattative per il prolungamento del contratto del tecnico Luciano Spalletti, dell'attaccante Dušan Vlahović e - ultima aggiunta alla lista - del capitano Manuel Locatelli. Nel frattempo, a Roma, cena tra Francesco Totti e l'allenatore dei giallorossi Gian Piero Gasperini: è vicino il ritorno in società della bandiera.