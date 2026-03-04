Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cuor di Leao: il Milan tratta il rinnovo fino al 2030”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 4 marzo 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei contatti tra il Milan e Rafael Leão per il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese, attualmente in scadenza il 30 giugno 2028. Si parla di un prolungamento fino al 30 giugno 2030 con stipendio top per scongiurare le insidie dai club di Premier League.

Mancano, intanto, quattro giorni al derby di Milano e della sfida ha parlato, in esclusiva alla 'rosea', l'ex rossonero Ricardo Kaká: il brasiliano vede Luka Modrić decisivo nel match di domenica sera contro l'Inter. I nerazzurri, intanto, hanno giocato ieri sera al 'Sinigaglia' di Como l'andata delle semifinali di Coppa Italia: scialbo 0-0, giocatori ed energie risparmiate per il derby.

Periodo di rinnovi, questo, in casa Juventus. Arrivato quello di Weston McKennie, sono in corso le trattative per il prolungamento del contratto del tecnico Luciano Spalletti, dell'attaccante Dušan Vlahović e - ultima aggiunta alla lista - del capitano Manuel Locatelli. Nel frattempo, a Roma, cena tra Francesco Totti e l'allenatore dei giallorossi Gian Piero Gasperini: è vicino il ritorno in società della bandiera.

