Mancano, intanto, quattro giorni al derby di Milano e della sfida ha parlato, in esclusiva alla 'rosea', l'ex rossonero Ricardo Kaká: il brasiliano vede Luka Modrić decisivo nel match di domenica sera contro l'Inter. I nerazzurri, intanto, hanno giocato ieri sera al 'Sinigaglia' di Como l'andata delle semifinali di Coppa Italia: scialbo 0-0, giocatori ed energie risparmiate per il derby.
Periodo di rinnovi, questo, in casa Juventus. Arrivato quello di Weston McKennie, sono in corso le trattative per il prolungamento del contratto del tecnico Luciano Spalletti, dell'attaccante Dušan Vlahović e - ultima aggiunta alla lista - del capitano Manuel Locatelli. Nel frattempo, a Roma, cena tra Francesco Totti e l'allenatore dei giallorossi Gian Piero Gasperini: è vicino il ritorno in società della bandiera.
