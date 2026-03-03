Milan, Ordine contro le critiche a Leao: 'Segna gol da prima punta'

Uno dei calciatori spesso criticati è Rafael Leao del Milan che sta continuando a segnare . Il giornalista Franco Ordine non ci sta: " I numeri collezionati dal portoghese sono in controtendenza rispetto ai giudizi . Dopo 20 presenze è a quota 9 gol (più 1 in coppa Italia), superando già la produzione dello scorso torneo (8 gol in 34 partite) con l'aiuto di qualche rigore ma soprattutto realizzando una serie di sigilli da centravanti puro ".

Nel suo pezzo per 'Il Giornale'Franco Ordine ha parlato di come vede Leao da prima punta: "Per le partite che intende preparare Allegri ora il Milan non ha di meglio. Allegri è sempre convinto che sia questo il miglior assetto (3-5-2) per garantire il maggiore equilibrio e una organizzazione difensiva affidabile documentata dai 20 gol fin qui subiti. Questo significa che almeno fino al derby di domenica sera, non ci sarà alcuna variazione al tema". Questo un estratto del pensiero del giornalista su Leao e il Milan.