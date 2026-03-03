Milan, ritmo da tricolore: stessa media punti dell'anno del 19esimo scudetto

Milan, ritmo da scudetto — La formazione di Allegri, ad oggi, ha gli stessi punti del Napoli di Conte che l'anno passato si è laureato campione d'Italia. Il Diavolo sta viaggiando con la stessa media che aveva Pioli nell'anno dello scudetto, anche in quell'occasione 57 punti dopo 27 giornate.

Nella settimana del derby, è inevitabile fare paragoni con l'Inter. La squadra di Chivu sta viaggiando a un ritmo insostenibile per chiunque, basti pensare che l'anno scorso, dopo 27 giornate, i nerazzurri avevano 58 punti, solo uno in più del Milan di quest'anno. Inoltre, nella scorsa stagione, i nerazzurri erano stati impegnati in Champions League fino a maggio, mentre quest'anno possono dedicarsi solo al campionato dopo l'eliminazione contro il Bodo Glimt.

L'anno della ricostruzione — Il Milan sta facendo il suo percorso di ricostruzione. "Vedendo i risultati dello scorso anno, l'obiettivo nostro era di dare stabilità. Creare una squadra che può raggiungere obiettivi importanti come la Champions", ha ricordato Igli Tare prima del match contro la Cremonese.

"È un percorso nuovo, ci sta che strada facendo si perda qualche punto tra pareggi e la sconfitta contro il Parma. Rimaniamo tutti concentrati e soprattutto consapevoli che dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e guardare al futuro con grande entusiasmo", ha ribadito il direttore sportivo del Milan.