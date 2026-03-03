Pianeta Milan
Il Milan di Allegri ha una media punti da scudetto: numeri a confronto con il passato

Milan, ritmo da tricolore: stessa media punti dell'anno del 19esimo scudetto
Dopo 27 giornate di campionato, il Milan di Massimiliano Allegri è a quota 57 punti: un ritmo che in altre stagioni sarebbe stato competitivo per vincere lo scudetto, ma quest'anno...
L'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola propone un'interessante analisi sulla stagione del Milan. I rossoneri sono in linea con gli obiettivi stagionali prefissati. Con l'attuale andamento, 57 punti dopo 27 partite, il Diavolo dovrebbe ottenere la qualificazione per la prossima edizione della Champions League.

Con la vittoria di Cremona, il Milan si è portato a +9 sul quarto posto, attualmente occupato dal Como. Sulla Juventus invece, dopo il pareggio contro la Roma, il vantaggio è di dieci punti. Un margine rassicurante per i rossoneri, che vogliono tornare a giocare la Champions dopo una stagione senza coppe europee.

Milan, ritmo da scudetto

La formazione di Allegri, ad oggi, ha gli stessi punti del Napoli di Conte che l'anno passato si è laureato campione d'Italia. Il Diavolo sta viaggiando con la stessa media che aveva Pioli nell'anno dello scudetto, anche in quell'occasione 57 punti dopo 27 giornate.

Nella settimana del derby, è inevitabile fare paragoni con l'Inter. La squadra di Chivu sta viaggiando a un ritmo insostenibile per chiunque, basti pensare che l'anno scorso, dopo 27 giornate, i nerazzurri avevano 58 punti, solo uno in più del Milan di quest'anno. Inoltre, nella scorsa stagione, i nerazzurri erano stati impegnati in Champions League fino a maggio, mentre quest'anno possono dedicarsi solo al campionato dopo l'eliminazione contro il Bodo Glimt.

L'anno della ricostruzione

Il Milan sta facendo il suo percorso di ricostruzione. "Vedendo i risultati dello scorso anno, l'obiettivo nostro era di dare stabilità. Creare una squadra che può raggiungere obiettivi importanti come la Champions", ha ricordato Igli Tare prima del match contro la Cremonese.

LEGGI ANCHE: Derby Milan-Inter, Albertini: "Imprevedibile, sfugge alle logiche di classifica. Ai miei tempi ..." >>>

"È un percorso nuovo, ci sta che strada facendo si perda qualche punto tra pareggi e la sconfitta contro il Parma. Rimaniamo tutti concentrati e soprattutto consapevoli che dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e guardare al futuro con grande entusiasmo", ha ribadito il direttore sportivo del Milan. 

