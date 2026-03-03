Allegri prepara il derby contro l'Inter: il piano del Milan

Milan, i muscoli di Fofana per contrastare l'Inter — Così come in difesa, anche in mediana ci sarà bisogno di fisicità. Secondo quanto riportato dalla 'Rosea', contro l'Inter ci sarà di nuovo Fofana ad affiancare Modric e Rabiot: muscoli a protezione dei palleggiatori e primo schermo difensivo.

Il francese è stato spesso criticato per la poca qualità, ma contro la Cremonese si è reso protagonista di una grande prova: prima le due imbucate per Leao e Pulisic, clamorosamente sprecate dai due attaccanti, poi la stoccata rasoterra dal limite dell'area che ha costretto Audero ad un grande salvataggio.

Nkunku e Leao: la coppia di Allegri per l'attacco — La terza e ultima diavoleria da derby di Max potrebbe essere il rilancio di Nkunku, vista anche l'involuzione di Pulisic. L'ex Lipsia ha propiziato il gol di Leao contro la Cremonese servendogli un pallone che andava solo spinto in porta. È impressa nella mente dei tifosi rossoneri l'esultanza alla rete del portoghese, che ha visto i due dilettarsi nel consueto surf immaginario del numero 10 del Milan.

Pulisic è ancora a secco nel 2026, a Cremona ha esaltato in un'occasione i riflessi di Audero, per il resto la solito partita poco ispirata. L'ultima immagine dello statunitense è lui sconsolato sulla panchina dello 'Zini': dopo la sostituzione è stato inquadrato con la testa appoggiata e gli occhi chiusi. L'involuzione recente è la conseguenza di un altro fastidio muscolare, quando tornerà in forma, torneremo a vedere il vero Chris.