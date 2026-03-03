Pianeta Milan
Allegri prepara il derby contro l'Inter: il piano del Milan
Massimiliano Allegri prepara il Derby della Madonnina contro l'Inter di Christian Chivu: ecco le possibili novità di formazione del Diavolo
L'edizione della 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola presenta un approfondimento sulle possibili scelte di Allegri in vista del derby contro l'Inter. I rossoneri puntano al bis, ma ci saranno delle variazioni rispetto alla formazione che ha conquistato la vittoria nel match di andata, almeno una per reparto.

Verso Milan-Inter, confermato De Winter in difesa

Nonostante il possibile recupero di Gabbia, titolare nella gara di andata, l'idea è riproporre De Winter. Il belga si sta imponendo come titolare nella difesa del Milan, da braccetto di destra prima, da perno centrale poi. Contro l'Inter ci sarà bisogno di alzare il muro per frenare l'offensiva aerea nerazzurra: i 191cm dell'ex Genoa potrebbero essere ciò di cui Allegri ha bisogno.

Milan, i muscoli di Fofana per contrastare l'Inter

Così come in difesa, anche in mediana ci sarà bisogno di fisicità. Secondo quanto riportato dalla 'Rosea', contro l'Inter ci sarà di nuovo Fofana ad affiancare Modric e Rabiot: muscoli a protezione dei palleggiatori e primo schermo difensivo.

Il francese è stato spesso criticato per la poca qualità, ma contro la Cremonese si è reso protagonista di una grande prova: prima le due imbucate per Leao e Pulisic, clamorosamente sprecate dai due attaccanti, poi la stoccata rasoterra dal limite dell'area che ha costretto Audero ad un grande salvataggio.

Nkunku e Leao: la coppia di Allegri per l'attacco

La terza e ultima diavoleria da derby di Max potrebbe essere il rilancio di Nkunku, vista anche l'involuzione di Pulisic. L'ex Lipsia ha propiziato il gol di Leao contro la Cremonese servendogli un pallone che andava solo spinto in porta. È impressa nella mente dei tifosi rossoneri l'esultanza alla rete del portoghese, che ha visto i due dilettarsi nel consueto surf immaginario del numero 10 del Milan.

Pulisic è ancora a secco nel 2026, a Cremona ha esaltato in un'occasione i riflessi di Audero, per il resto la solito partita poco ispirata. L'ultima immagine dello statunitense è lui sconsolato sulla panchina dello 'Zini': dopo la sostituzione è stato inquadrato con la testa appoggiata e gli occhi chiusi. L'involuzione recente è la conseguenza di un altro fastidio muscolare, quando tornerà in forma, torneremo a vedere il vero Chris.

