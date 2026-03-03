Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Bartesaghi recupererà al 100% e giocherà titolare sicuramente. Più prudente 'La Gazzetta dello Sport' che ha spiegato come per il suo utilizzo nella stracittadina saranno decisivi gli allenamenti di questi giorni. Non dovesse farcela, pronto dal 1' il solito Estupiñán.

Ieri, a Milanello, hanno anche lavorato Matteo Gabbia, che spera di tornare disponibile per il derby e Niclas Füllkrug, che ha seguito un lavoro differenziato per tenersi in forma: dallo staff medico del Milan non sono giunte notizie in merito a possibili guai fisici per l'attaccante tedesco. Novità anche per Santiago Giménez: la visita di controllo a cui si è sottoposto ha dato esito positivo. Nei prossimi giorni l’attaccante ultimerà il lavoro propedeutico al ritorno in gruppo. Per 'Tuttosport', il messicano sarà convocabile dopo la sosta Nazionali.