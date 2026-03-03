Pianeta Milan
Milan, Bartesaghi nel derby? I punti di vista. Le condizioni degli altri infortunati

Davide Bartesaghi, classe 2005, difensore rossonero uscito per infortunio all'89' di Cremonese-Milan 0-2 di domenica scorsa, riuscirà a recuperare per il derby di 'San Siro' contro l'Inter? Ecco come stanno le cose al giorno d'oggi
Archiviata la vittoria esterna (2-0) sul campo della Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri può concentrarsi, ora, sul derby di Milano contro l'Inter che lo attende domenica 8 marzo, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro con un enorme dubbio: ci sarà o no Davide Bartesaghi?

Milan, Bartesaghi e le chance di vederlo nel derby

Il difensore rossonero, classe 2005, è uscito per infortunio all'89' di Cremonese-Milan 0-2, lasciando spazio a Pervis Estupiñán poco prima del gol del vantaggio siglato da Strahinja Pavlović. Ieri ha svolto degli esami strumentali precisi che hanno rilevato un risentimento al flessore destro, escludendo, però, lesioni.

Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Bartesaghi recupererà al 100% e giocherà titolare sicuramente. Più prudente 'La Gazzetta dello Sport' che ha spiegato come per il suo utilizzo nella stracittadina saranno decisivi gli allenamenti di questi giorni. Non dovesse farcela, pronto dal 1' il solito Estupiñán.

Ieri, a Milanello, hanno anche lavorato Matteo Gabbia, che spera di tornare disponibile per il derby e Niclas Füllkrug, che ha seguito un lavoro differenziato per tenersi in forma: dallo staff medico del Milan non sono giunte notizie in merito a possibili guai fisici per l'attaccante tedesco. Novità anche per Santiago Giménez: la visita di controllo a cui si è sottoposto ha dato esito positivo. Nei prossimi giorni l’attaccante ultimerà il lavoro propedeutico al ritorno in gruppo. Per 'Tuttosport', il messicano sarà convocabile dopo la sosta Nazionali.

