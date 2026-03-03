Antonio Paganin, ex difensore di molte squadre in Serie A, ha parlato a 'TMW Radio' della lotta Scudetto e, in particolare, anche del Milan di Massimiliano Allegri, che, in classifica, è secondo, ma a 10 punti di distanza dall'Inter

Daniele Triolo Redattore 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 11:30)

Antonio Paganin, classe 1966, è divenuto il nuovo allenatore della Piovese, compagine veneta che milita nel Girone B del campionato di Eccellenza, da un mese esatto. In carriera, però, è stato un valido e solido difensore per molte squadre di Serie A. Il più grande dei fratelli Paganin, infatti, ha indossato le maglie di Sampdoria (1984-1988), Udinese (1988-1990), Inter (1990-1995), Atalanta (1995-1996) e Hellas Verona (1996-1997).