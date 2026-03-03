Pianeta Milan
Paganin: “Milan secondo con merito? Le coppe fanno la differenza. Ma è leggermente dietro l’Inter”

Antonio Paganin, ex difensore di molte squadre in Serie A, ha parlato a 'TMW Radio' della lotta Scudetto e, in particolare, anche del Milan di Massimiliano Allegri, che, in classifica, è secondo, ma a 10 punti di distanza dall'Inter
Antonio Paganin, classe 1966, è divenuto il nuovo allenatore della Piovese, compagine veneta che milita nel Girone B del campionato di Eccellenza, da un mese esatto. In carriera, però, è stato un valido e solido difensore per molte squadre di Serie A. Il più grande dei fratelli Paganin, infatti, ha indossato le maglie di Sampdoria (1984-1988), Udinese (1988-1990), Inter (1990-1995), Atalanta (1995-1996) e Hellas Verona (1996-1997).

Paganin, che ha vinto due Coppe Italia con la Samp e due Coppe UEFA con l'Inter, è intervenuto alla trasmissione 'Maracaná', in onda sulle frequenze di 'TMW Radio', per commentare la lotta Scudetto in Serie A tra i nerazzurri di Cristian Chivu, primi in classifica con 67 punti e il Milan di Massimiliano Allegri, secondo, ma ben distanziato in graduatoria dai cugini, 10 punti. Il derby di domenica 8 marzo, alle ore 20:45, a 'San Siro', se vinto dai rossoneri, potrebbe riaprire il discorso per il titolo.

"Milan secondo con merito? Le coppe fanno la differenza, non aver avuto gli impegni in mezzo alla settimana ti permette di avere un organico quasi sempre disponibile - ha commentato Paganin -. Difficile fare un paragone con le altre. Il Milan è leggermente dietro all'Inter", la sua analisi della situazione. Vedremo nelle prossime partite, contro avversari importanti e risultati alla mano, se il Diavolo potrà sognare la rimonta sui cugini.

