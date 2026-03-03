Spazio, quindi, al Torino di Roberto D'Aversa, che ha esordito sulla panchina granata al posto di Marco Baroni con una bella vittoria, 2-0, contro la Lazio di Maurizio Sarri. Cercherà di guidare i granata verso la salvezza. Che si allontana per il Pisa, battuto in casa dal Bologna, 0-1, per un gol di Jens Odgaard al 90' in uno dei due posticipi della 27^ giornata della Serie A 2025-2026.
Nell'altro, tracollo, 0-3, della Fiorentina sul campo dell'Udinese e spettro della retrocessione che aleggia di nuovo al 'Viola Park'. Stasera l'Inter, alle ore 21:00, sarà impegnata al 'Sinigaglia' di Como per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2025-2026 e, a quanto pare, ha prenotato Leon Goretzka, che si svincolerà dal Bayern Monaco.
Il tutto mentre il Presidente del club lariano, Mirwan Suwarso, in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' parla del suo Como e di come in poco tempo sia riuscito a diventare una sorpresa del calcio italiano. In alto, sotto la testata, la decisione di Mehdi Taremi, ex attaccante dell'Inter: ha chiesto all'Olympiacos di lasciarlo andare in patria, in Iran, per combattere nella guerra contro gli U.S.A..
