Prima pagina Tuttosport: 'La Juve si gioca il futuro senza un vero centravanti. Si tratta con Vlahovic'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 3 marzo 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 3 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, analizza la situazione in casa Juventus. Andato via Randal Kolo Muani, di fatto in questa stagione i bianconeri non hanno mai potuto contare su un centravanti affidabile. Tanto che, per il quotidiano torinese, l'attaccante più pericoloso con cui giocarsi il 4° posto in campionato è il difensore centrale Federico Gatti. Intanto, però, si tratta con l'infortunato Dušan Vlahović per il rinnovo del suo contratto.

Spazio, quindi, al Torino di Roberto D'Aversa, che ha esordito sulla panchina granata al posto di Marco Baroni con una bella vittoria, 2-0, contro la Lazio di Maurizio Sarri. Cercherà di guidare i granata verso la salvezza. Che si allontana per il Pisa, battuto in casa dal Bologna, 0-1, per un gol di Jens Odgaard al 90' in uno dei due posticipi della 27^ giornata della Serie A 2025-2026.

Nell'altro, tracollo, 0-3, della Fiorentina sul campo dell'Udinese e spettro della retrocessione che aleggia di nuovo al 'Viola Park'. Stasera l'Inter, alle ore 21:00, sarà impegnata al 'Sinigaglia' di Como per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2025-2026 e, a quanto pare, ha prenotato Leon Goretzka, che si svincolerà dal Bayern Monaco.

Il tutto mentre il Presidente del club lariano, Mirwan Suwarso, in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' parla del suo Como e di come in poco tempo sia riuscito a diventare una sorpresa del calcio italiano. In alto, sotto la testata, la decisione di Mehdi Taremi, ex attaccante dell'Inter: ha chiesto all'Olympiacos di lasciarlo andare in patria, in Iran, per combattere nella guerra contro gli U.S.A..

