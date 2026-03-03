Nell'altro, tracollo, 0-3, della Fiorentina sul campo dell'Udinese e spettro della retrocessione che aleggia di nuovo al 'Viola Park'. Stasera l'Inter, alle ore 21:00, sarà impegnata al 'Sinigaglia' di Como per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2025-2026 e, a quanto pare, ha prenotato Leon Goretzka, che si svincolerà dal Bayern Monaco.