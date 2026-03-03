Pianeta Milan
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 3 marzo 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 3 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'assalto dell'Arsenal a Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell'Inter. I nerazzurri non vogliono cederlo. Stasera, alle ore 21:00, la squadra di Cristian Chivu sarà impegnata allo stadio 'Sinigaglia' di Como contro i lariani di Cesc Fàbregas per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2025-2026: Chivu pensa a un turnover quasi totale visto che domenica sera, a 'San Siro', ci sarà il derby contro il Milan.

Diavolo che, per tenere viva la lotta Scudetto (attualmente a - 10 dall'Inter in classifica), si affiderà alle 'diavolerie' del suo allenatore, Massimiliano Allegri, che pensa di sfruttare determinate caratteristiche di alcuni suoi giocatori a proprio vantaggio. Dall'altezza di Koni De Winter in difesa alla fantasia di Christopher Nkunku in attacco.

Il gol di Francisco Conceição nell'ultimo Roma-Juventus 3-3 sta facendo il giro del mondo, mentre quello di Romelu Lukaku al 95' di Verona-Napoli 1-2 certifica il ritorno di 'Big Rom' dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori causa praticamente per due terzi della stagione. Ieri posticipi della 27^ giornata della Serie A 2025-2026: Pisa-Bologna 0-1, gol di Jens Odgaard al 90' e Udinese-Fiorentina 3-0. I viola rivedono gli spettri della Serie B.

