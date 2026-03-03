Il gol di Francisco Conceição nell'ultimo Roma-Juventus 3-3 sta facendo il giro del mondo, mentre quello di Romelu Lukaku al 95' di Verona-Napoli 1-2 certifica il ritorno di 'Big Rom' dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori causa praticamente per due terzi della stagione. Ieri posticipi della 27^ giornata della Serie A 2025-2026: Pisa-Bologna 0-1, gol di Jens Odgaard al 90' e Udinese-Fiorentina 3-0. I viola rivedono gli spettri della Serie B.