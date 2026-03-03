Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 3 marzo 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'ufficialità del rinnovo del contratto di Weston McKennie con la Juventus. Il centrocampista statunitense ha firmato fino al 30 giugno 2030. Ora la Juve vuole mettere altri punti fermi: la priorità è il rinnovo dell'allenatore Luciano Spalletti, con cui è in programma un vertice. Poi, quello di Dušan Vlahović, che ha dato apertura a restare in bianconero.