Ieri si sono giocati due posticipi della 27^ giornata della Serie A 2025-2026. Alla 'Cetilar Arena', Pisa-Bologna 0-1 con magia di Jens Odgaard al 90'. Quindi, al 'Bluenergy Stadium', netto 3-0 dell'Udinese sulla Fiorentina. Il Napoli di Antonio Conte, in vista del match interno di venerdì sera, ore 20:45, contro il Torino, ha recuperato Kevin De Bruyne. Ieri primo allenamento in gruppo per il belga.
In alto, sotto la testata, si ricorda, però, come questa sia la settimana della Coppa Italia. Stasera, alle ore 21:00, ci sarà Como-Inter al 'Sinigaglia'. Cesc Fàbregas, sogno dei nerazzurri nella passata estate, può negare a Cristian Chivu il sogno del 'Doblete'. Tutta da gustare anche la sfida tra Nico Paz e Francesco Pio Esposito. Domani sera, stessa ora, la seconda semifinale tra Lazio e Atalanta.
