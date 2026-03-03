Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 3 marzo 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 3 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'ufficialità del rinnovo del contratto di Weston McKennie con la Juventus. Il centrocampista statunitense ha firmato fino al 30 giugno 2030. Ora la Juve vuole mettere altri punti fermi: la priorità è il rinnovo dell'allenatore Luciano Spalletti, con cui è in programma un vertice. Poi, quello di Dušan Vlahović, che ha dato apertura a restare in bianconero.

Ieri si sono giocati due posticipi della 27^ giornata della Serie A 2025-2026. Alla 'Cetilar Arena', Pisa-Bologna 0-1 con magia di Jens Odgaard al 90'. Quindi, al 'Bluenergy Stadium', netto 3-0 dell'Udinese sulla Fiorentina. Il Napoli di Antonio Conte, in vista del match interno di venerdì sera, ore 20:45, contro il Torino, ha recuperato Kevin De Bruyne. Ieri primo allenamento in gruppo per il belga.

In alto, sotto la testata, si ricorda, però, come questa sia la settimana della Coppa Italia. Stasera, alle ore 21:00, ci sarà Como-Inter al 'Sinigaglia'. Cesc Fàbregas, sogno dei nerazzurri nella passata estate, può negare a Cristian Chivu il sogno del 'Doblete'. Tutta da gustare anche la sfida tra Nico Paz e Francesco Pio Esposito. Domani sera, stessa ora, la seconda semifinale tra Lazio e Atalanta.

