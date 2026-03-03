Pianeta Milan
Milan, Cardinale a ‘San Siro’ per il derby: ecco cosa altro figura nel suo programma

Milan, Cardinale atteso a 'San Siro' per il derby. E ci sono due dossier che lo stuzzicano
Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, salvo cambi di programma assisterà al derby contro l'Inter a 'San Siro', in programma domenica 8 marzo alle ore 20:45. Terza visita in Italia in meno di 50 giorni. Il...
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, se i programmi non cambieranno all'ultimo, Gerry Cardinale - managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan - sarà a 'San Siro', domenica 8 marzo, alle ore 20:45, per il derby contro l'Inter, valido per la 28^ giornata della Serie A 2025-2026.

Milan, Cardinale tornerà a 'San Siro' per il derby

Cardinale ne approfitterà per salutare la squadra e per parlare con i dirigenti per i grandi temi di attualità di questo periodo storico per i rossoneri. Il patron rossonero è venuto a Milano già il 21 gennaio (quando incontrò tutto il management) e il 15-16 febbraio (quando si recò anche in Lega Calcio per la sua prima presenza ufficiale con i colleghi proprietari).

Si tratterebbe, quindi, della terza visita in meno di 50 giorni: un evento piuttosto significativo. Il derby Milan-Inter di domenica sarà il sesto al quale Cardinale assisterà dal vivo e la sua speranza è quello di rivivere le emozioni del primo, datato 3 settembre 2022, quando il Diavolo - con lo Scudetto sul petto - vinse per 3-2 in casa contro i nerazzurri: doppietta di Rafael Leão e gol di Olivier Giroud.

Nuovo stadio e NBA Europe al centro dei suoi progetti

Per la 'rosea', Cardinale affronterà in società anche due grandi dossier che interessano più degli altri: quello sulla costruzione del nuovo stadio, proprio insieme ai rivali nerazzurri e NBA Europe. Il nuovo stadio a 'San Siro' è strategico: Milan e Inter devono trovare la quadratura del cerchio sul progetto definitivo che, come si ricorderà, è stato affidato a due studi di livello internazionale come 'Manica' e 'Foster + Partners'.

NBA Europe è un'idea, invece, a cui lo statunitense Cardinale tiene molto: vuole iscrivere una franchigia con nomi e colori del Milan alla nuova lega di basket che la NBA vuole inaugurare in Europa nell'autunno 2027. Entro fine marzo sono attese le prime offerte, non vincolanti, dei potenziali proprietari.

