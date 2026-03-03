Si tratterebbe, quindi, della terza visita in meno di 50 giorni: un evento piuttosto significativo. Il derby Milan-Inter di domenica sarà il sesto al quale Cardinale assisterà dal vivo e la sua speranza è quello di rivivere le emozioni del primo, datato 3 settembre 2022, quando il Diavolo - con lo Scudetto sul petto - vinse per 3-2 in casa contro i nerazzurri: doppietta di Rafael Leão e gol di Olivier Giroud.

Nuovo stadio e NBA Europe al centro dei suoi progetti — Per la 'rosea', Cardinale affronterà in società anche due grandi dossier che interessano più degli altri: quello sulla costruzione del nuovo stadio, proprio insieme ai rivali nerazzurri e NBA Europe. Il nuovo stadio a 'San Siro' è strategico: Milan e Inter devono trovare la quadratura del cerchio sul progetto definitivo che, come si ricorderà, è stato affidato a due studi di livello internazionale come 'Manica' e 'Foster + Partners'.

NBA Europe è un'idea, invece, a cui lo statunitense Cardinale tiene molto: vuole iscrivere una franchigia con nomi e colori del Milan alla nuova lega di basket che la NBA vuole inaugurare in Europa nell'autunno 2027. Entro fine marzo sono attese le prime offerte, non vincolanti, dei potenziali proprietari.