Milan, c’è un piano ben preciso per il derby: la richiesta di Allegri, il patto nello spogliatoio

Scudetto, il Milan non getta la spugna: il patto con i leader e il piano per il derby
Il Milan si prepara al derby di domenica 8 marzo, ore 20:45, a 'San Siro' contro l'Inter con la carica del tecnico Massimiliano Allegri e dei suoi leader sul terreno di gioco, vale a dire Rafael Leão, Luka Modrić e Adrien Rabiot. La situazione
Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, quello di domenica 8 marzo, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro l'Inter, per il Milan dovrà essere il derby dell'orgoglio. Una stracittadina da affrontare a testa alta, senza fare calcoli e senza pensare troppo alla classifica. Poi, in caso di vittoria, si vedrà.

Milan, il derby dell'orgoglio con vista Scudetto

Il tecnico Massimiliano Allegri ribadirà oggi alla sua squadra il concetto già espresso ai giornalisti dopo Cremonese-Milan: "Pensiamo solo a noi stessi, ma sognare non è vietato, dovremo divertirci e godercela". Il patto nello spogliatoio rossonero è quello di dare tutto per non aver rimpianti nel caso in cui, poi, l'Inter dovesse crollare nelle dieci partite che restano fino al termine del campionato.

Per il 'CorSera', in realtà, il Milan di Allegri non ha assolutamente gettato la spugna in chiave Scudetto e non intende farlo finché la matematica lascerà qualche speranza di rimonta ai rossoneri. E il piano comunicativo del tecnico livornese è quello giusto: sarà una partita da giocare a testa sgombra, senza pressione. Con l'Inter che sarà obbligata a vincere, anche per interrompere la striscia consecutiva dei sei derby senza successi.

Dentro il centro sportivo di Milanello, ha rivelato il quotidiano generalista, c'è il desiderio, forte, di lasciare il segno in una notte speciale, giocando un brutto scherzo all'Inter. Per Rafael Leão, è questione di vita o di morte, una partita "da prendere sul personale". Una gara in cui altri due leader tecnici del Diavolo, Luka Modrić e Adrien Rabiot, saranno chiamati a fare la differenza. Già all'andata presero per mano il Milan: l'auspicio è che accada anche domenica.

