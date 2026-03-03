Per il 'CorSera', in realtà, il Milan di Allegri non ha assolutamente gettato la spugna in chiave Scudetto e non intende farlo finché la matematica lascerà qualche speranza di rimonta ai rossoneri. E il piano comunicativo del tecnico livornese è quello giusto: sarà una partita da giocare a testa sgombra, senza pressione. Con l'Inter che sarà obbligata a vincere, anche per interrompere la striscia consecutiva dei sei derby senza successi.