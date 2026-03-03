Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà il più bello d’Europa. Lo facciamo insieme all’Inter perché …”
Per il 'CorSera', in realtà, il Milan di Allegri non ha assolutamente gettato la spugna in chiave Scudetto e non intende farlo finché la matematica lascerà qualche speranza di rimonta ai rossoneri. E il piano comunicativo del tecnico livornese è quello giusto: sarà una partita da giocare a testa sgombra, senza pressione. Con l'Inter che sarà obbligata a vincere, anche per interrompere la striscia consecutiva dei sei derby senza successi.
Dentro il centro sportivo di Milanello, ha rivelato il quotidiano generalista, c'è il desiderio, forte, di lasciare il segno in una notte speciale, giocando un brutto scherzo all'Inter. Per Rafael Leão, è questione di vita o di morte, una partita "da prendere sul personale". Una gara in cui altri due leader tecnici del Diavolo, Luka Modrić e Adrien Rabiot, saranno chiamati a fare la differenza. Già all'andata presero per mano il Milan: l'auspicio è che accada anche domenica.
