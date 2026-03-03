Pianeta Milan
Milan-Inter, Allegri contro Chivu: stesso 3-5-2, interpretazioni opposte
Milan e Inter si schiereranno a specchio nel Derby della Madonnina, ma i due sistemi di gioco presentano differenze profonde nell'interpretazione tattica
L'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' presenta un'analisi dei moduli di Milan e Inter, in particolare le diverse interpretazioni del 3-5-2. Rossoneri e nerazzurri condividono lo stesso sistema di gioco, ma le analogie finiscono qui, perché in campo sembrano due squadre totalmente opposte.

Milan-Inter, 3-5-2 a confronto

I dieci punti di distacco tra Milan e Inter si possono spiegare con due grandi numeri. In 27 giornate il Biscione ha segnato 21 gol in più del Diavolo, 64 contro 43, e ha incassato solo una rete in più, 21 contro 20. Questo significa che la squadra di Chivu attacca di più della squadra di Allegri e difende con la stessa efficacia.

Il divario va cercato nella differenza tra le due fasi, l'offensiva e la difensiva. L'Inter riesce a produrre un calcio d'attacco senza perdere equilibrio, mentre il Milan, per preservare stabilità, attacca con cautela. Secondo la 'Rosea' i due allenatori non sono troppo diversi tra di loro: Chivu è solo un Allegri disposto a rischiare.

L'allenatore dell'Inter ha accelerato le dinamiche "Inzaghiane", chiede più verticalità e non gradisce l'orizzontalità. Allegri ha rimesso il Milan in carreggiata con pragmatismo, il valore principale del suo calcio. Il -10, tuttavia, potrebbe portare a un ribaltamento di fronte, il Milan sarà costretto ad attaccare, mentre i nerazzurri potranno concedersi il lusso dell'attesa.

