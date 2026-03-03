Milan-Inter, Allegri contro Chivu: stesso 3-5-2, interpretazioni opposte

Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà il più bello d’Europa. Lo facciamo insieme all’Inter perché …”
Il divario va cercato nella differenza tra le due fasi, l'offensiva e la difensiva. L'Inter riesce a produrre un calcio d'attacco senza perdere equilibrio, mentre il Milan, per preservare stabilità, attacca con cautela. Secondo la 'Rosea' i due allenatori non sono troppo diversi tra di loro: Chivu è solo un Allegri disposto a rischiare.
L'allenatore dell'Inter ha accelerato le dinamiche "Inzaghiane", chiede più verticalità e non gradisce l'orizzontalità. Allegri ha rimesso il Milan in carreggiata con pragmatismo, il valore principale del suo calcio. Il -10, tuttavia, potrebbe portare a un ribaltamento di fronte, il Milan sarà costretto ad attaccare, mentre i nerazzurri potranno concedersi il lusso dell'attesa.
