Milan-Inter, Allegri contro Chivu: stesso 3-5-2, interpretazioni opposte

L'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' presenta un'analisi dei moduli di Milan e Inter, in particolare le diverse interpretazioni del 3-5-2. Rossoneri e nerazzurri condividono lo stesso sistema di gioco, ma le analogie finiscono qui, perché in campo sembrano due squadre totalmente opposte.

Milan-Inter, 3-5-2 a confronto

I dieci punti di distacco tra Milan e Inter si possono spiegare con due grandi numeri. In 27 giornate il Biscione ha segnato 21 gol in più del Diavolo, 64 contro 43, e ha incassato solo una rete in più, 21 contro 20. Questo significa che la squadra di Chivu attacca di più della squadra di Allegri e difende con la stessa efficacia.