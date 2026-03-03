Pianeta Milan
Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in Serie A e oggi opinionista sportivo, alla 'Domenica Sportiva', ha parlato di Cremonese-Milan 0-2 dell'ultimo turno di campionato e della prestazione di Rafael Leao, in gol al 94' allo 'Zini'. Le sue dichiarazioni
Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in Serie A e attualmente opinionista sportivo, è intervenuto come di consueto alla 'Domenica Sportiva' e, per l'occasione, ha analizzato la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri sul campo della Cremonese (2-0) e la prestazione - con gol al 94' - dell'attaccante rossonero Rafael Leao, solitamente criticato.

Cremonese-Milan 0-2, con Leao in gol: l'analisi di Adani

"Leao fino alla fine ha fatto una prestazione da 4, però poi dopo ha fatto il gol. Ha chiuso la partita, però chiaramente la giocata è quella sul calcio d’angolo al 90'. Se il Milan vince contro il Lecce alla fine, vince a Pisa alla fine, vince a Cremona alla fine, contro la Roma segna nel secondo tempo, contro il Genoa alla fine. Vuol dire che non è un caso, qua ovviamente non scopro l’acqua calda, vuol dire che questa squadra ha dei valori interiori e ha un senso di attaccamento in quello che fa. Ed è molto credibile in quello che fa", ha esordito Adani.

"Che può piacere o meno, però 57 punti sono segnati. 57 punti sono tantissimi. Poi dopo potete, con me anche, obiettare sul tipo di prestazione, e obiettare sul fatto, al di là del gol sbagliato da Leao, quello sbagliato da Christian Pulisic, che per alcuni tratti tu vedevi Cremonese-Milan e ti sembrava, diciamo non la stessa squadra o la stessa classifica, però non facevi il Milan secondo in classifica contro la Cremonese che lotta per salvarsi", ha proseguito l'ex difensore di Inter e Fiorentina.

"Non è un caso che il gol alla fine lo fa il Milan, e non è neanche la prima volta come vi ho già elencato. 57 punti sono tanti. Poi se mi chiedete se basta questo per il futuro, quando arriva in Champions League, allora no, non basta. Non basta la proposta di gioco, non basta il ritmo, non bastano forse i giocatori. Ma ieri in campo c’erano Luka Modric, Adrien Rabiot, Pulisic, Leao, Alexis Saelemaekers, Mike Maignan. Non è che c’erano gli ultimi arrivati, c’erano giocatori che qui tutte le volte definiamo campioni. O giocatori di un livello alto. Quindi per me non è sufficiente, però quello che accade non è per caso”, la chiosa di Adani sul tema.

