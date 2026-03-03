Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in Serie A e attualmente opinionista sportivo, è intervenuto come di consueto alla 'Domenica Sportiva' e, per l'occasione, ha analizzato la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri sul campo della Cremonese ( 2-0 ) e la prestazione - con gol al 94' - dell'attaccante rossonero Rafael Leao , solitamente criticato.

Cremonese-Milan 0-2, con Leao in gol: l'analisi di Adani

"Leao fino alla fine ha fatto una prestazione da 4, però poi dopo ha fatto il gol. Ha chiuso la partita, però chiaramente la giocata è quella sul calcio d’angolo al 90'. Se il Milan vince contro il Lecce alla fine, vince a Pisa alla fine, vince a Cremona alla fine, contro la Roma segna nel secondo tempo, contro il Genoa alla fine. Vuol dire che non è un caso, qua ovviamente non scopro l’acqua calda, vuol dire che questa squadra ha dei valori interiori e ha un senso di attaccamento in quello che fa. Ed è molto credibile in quello che fa", ha esordito Adani.