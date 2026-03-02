Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie I risultati nel weekend del Settore Giovanile rossonero: cade la Primavera. Bene l’Under 15 e 16 maschili

ULTIME MILAN NEWS

I risultati nel weekend del Settore Giovanile rossonero: cade la Primavera. Bene l’Under 15 e 16 maschili

Settore Giovanile Milan, ecco tutti i risultati del weekend: cade la Primavera
Tante le vittorie rossonere nel lungo weekend del Settore Giovanile del Milan. Ecco un resoconto completo delle gare disputate
Redazione

Si è concluso oggi un weekend molto intenso per il Settore Giovanile del Milan. Tantissime le gare che i rossoneri hanno vinto, tra queste spiccano i successi dell'Under 15 e Under 16 a Como. Oggi pomeriggio pareggio 1-1 per l'Under 18 rossonera nel derby di Milano. Ecco, di seguito, tutti i risultati del Settore Giovanile rossonero nell'ultimo weekend.

(fonte acmilan.com) - Un fine settimana intenso per il Settore Giovanile rossonero: in luce l'Under 15 e l'Under 16 maschili, entrambe impegnate in trasferta a Como: 4-1 per i 2011, addirittura 5-0 per i 2010. Le due squadre proseguono i rispettivi percorsi nelle posizioni più alte della classifica. Sconfitta esterna contro la Roma per la Primavera maschile, mentre pareggia in casa l'Under 17 contro il Padova. Como avversaria anche dell'U17 femminile e altro 5-0 rossonero per le ragazze di Fabio Treccani. Ha chiuso il weekend il Derby Under 18, pareggiato per 1-1.

LEGGI ANCHE

I RISULTATI DEL WEEKEND

—  

Queste le gare disputate sabato 28 febbraio.

  • UNDER 12: campionato, Rhodense-Milan 0-3 (Campus, Portanova, Sartori)

  • UNDER 10: campionato, Enotria-Milan 3-5 (2x Casati, 2x Trovato, Pisani)

  • UNDER 11: campionato, Milan-MFA 4-0 (2x Sabella, Canito, Luccarelli)

  • UNDER 9: campionato, Milan-Enotria 3-3 (Bof, Bonfanti, Soncini)

  • UNDER 17 FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Como Women 5-0 (2x El Shamy, Duina, Marti, Raso)

    • Questi, invece, i match che si sono giocato domenica 1 marzo.

  • UNDER 13: campionato, Milan-Aurora Pro Patria 4-0 (Magrassi, Mamadou, Mazreku, Riccardi)

  • UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Macallesi 10-6 (3x Delmiglio, Aliprandi, Carofiglio, Delia, Gottarelli, Nicola, Pagni, Vergani)

  • UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Rhodense 1-1 (Tosoni)

  • PRIMAVERA MASCHILE: 27ª giornata, Roma-Milan 1-0

  • UNDER 15: 20ª giornata, Como-Milan 1-4 (2x Rossini, Boniforti, Cenedese)

  • UNDER 14: 15ª giornata, Milan-Aurora Pro Patria 7-1 (3x Kostyuk, Bernasconi, Crisci, Fresolone, Grimoldi)

  • UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Sedriano-Milan 4-1 (Lucchetti)

  • UNDER 17: 20ª giornata, Milan-Padova 2-2 (44' Babaj, 29'st Guglielmo)

  • UNDER 16: 20ª giornata, Como-Milan 0-5 (3x Borsa, 2x Marasco)

  • UNDER 15 FEMMINILE: 4ª giornata, Atalanta-Milan 1-2 (Campanella, Manuini)

    • LEGGI ANCHE: Perché il Milan di Allegri non 'assedia' gli avversari? Scelte e differenze dall'Inter

    Infine, ecco il risultato del derby di Milano disputato lunedì 2 marzo.

  • UNDER 18: 25ª giornata, Milan-Inter 1-1 (8’st Batistini)

    • Leggi anche
    Verso il derby, ecco l’inutile polemica dei tifosi nerazzurri. Mercato, le ultime...
    Perché il Milan di Allegri non ‘assedia’ gli avversari? Scelte e differenze...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA