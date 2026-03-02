Settore Giovanile Milan, ecco tutti i risultati del weekend: cade la Primavera

I RISULTATI DEL WEEKEND—
Queste le gare disputate sabato 28 febbraio.
Questi, invece, i match che si sono giocato domenica 1 marzo.
Infine, ecco il risultato del derby di Milano disputato lunedì 2 marzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
Si è concluso oggi un weekend molto intenso per il Settore Giovanile del Milan. Tantissime le gare che i rossoneri hanno vinto, tra queste spiccano i successi dell'Under 15 e Under 16 a Como. Oggi pomeriggio pareggio 1-1 per l'Under 18 rossonera nel derby di Milano. Ecco, di seguito, tutti i risultati del Settore Giovanile rossonero nell'ultimo weekend.
(fonte acmilan.com) - Un fine settimana intenso per il Settore Giovanile rossonero: in luce l'Under 15 e l'Under 16 maschili, entrambe impegnate in trasferta a Como: 4-1 per i 2011, addirittura 5-0 per i 2010. Le due squadre proseguono i rispettivi percorsi nelle posizioni più alte della classifica. Sconfitta esterna contro la Roma per la Primavera maschile, mentre pareggia in casa l'Under 17 contro il Padova. Como avversaria anche dell'U17 femminile e altro 5-0 rossonero per le ragazze di Fabio Treccani. Ha chiuso il weekend il Derby Under 18, pareggiato per 1-1.
Queste le gare disputate sabato 28 febbraio.
Questi, invece, i match che si sono giocato domenica 1 marzo.
Infine, ecco il risultato del derby di Milano disputato lunedì 2 marzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA