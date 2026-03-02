Settore Giovanile Milan, ecco tutti i risultati del weekend: cade la Primavera

Si è concluso oggi un weekend molto intenso per il Settore Giovanile del Milan. Tantissime le gare che i rossoneri hanno vinto, tra queste spiccano i successi dell'Under 15 e Under 16 a Como. Oggi pomeriggio pareggio 1-1 per l'Under 18 rossonera nel derby di Milano. Ecco, di seguito, tutti i risultati del Settore Giovanile rossonero nell'ultimo weekend.