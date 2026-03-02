Milan, la polemica nerazzurra pre derby. Le ultime sull'affare André

Nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di 'Pianeta Milan', il nostro Stefano Bressi inizia a scaldare l'ambiente in vista della prossima gara di Serie A del Milan . Come noto, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri tornerà in campo domenica prossima alle ore 20:45 per una delle classiche del calcio italiano ed europeo. Parliamo, ovviamente del derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu prima in classifica. In particolare, l'argomento pre stracittadina è la polemica che i tifosi nerazzurri hanno cominciato sui social per la presunta simulazione di Alexis Saelemaekers nella vittoria con la Cremonese. Dopo tutto quello successo nelle settimane scorse, i tifosi dell'Inter a +10 sul Milan hanno chiesto a gran voce il giallo per simulazione per un episodio in cui il fallo c'era veramente.

