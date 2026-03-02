Milan, la polemica nerazzurra pre derby. Le ultime sull'affare André

Nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di 'Pianeta Milan', il nostro Stefano Bressi inizia a scaldare l'ambiente in vista della prossima gara di Serie A del Milan. Come noto, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri tornerà in campo domenica prossima alle ore 20:45 per una delle classiche del calcio italiano ed europeo. Parliamo, ovviamente del derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu prima in classifica. In particolare, l'argomento pre stracittadina è la polemica che i tifosi nerazzurri hanno cominciato sui social per la presunta simulazione di Alexis Saelemaekers nella vittoria con la Cremonese. Dopo tutto quello successo nelle settimane scorse, i tifosi dell'Inter a +10 sul Milan hanno chiesto a gran voce il giallo per simulazione per un episodio in cui il fallo c'era veramente.
Verso il derby, ecco l'inutile polemica dei tifosi nerazzurri. Mercato, le ultime sull'affare André
Si scalda l'atmosfera pre derby con la nuova polemica dei tifosi interisti all'indirizzo del Milan. Non solo, anche le ultime su André
Di tutto questo e di tanto altro, come le ultime di mercato sull'affare André, ne abbiamo parlato in questo video. Ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti e di attivare la campanella, oltre a commentare e dare hype!
