Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, comincia il mese decisivo: ecco tutti gli impegni a Marzo dei rossoneri

ULTIME MILAN NEWS

Milan, comincia il mese decisivo: ecco tutti gli impegni a Marzo dei rossoneri

Milan, comincia un marzo di fuoco: tutti gli impegni dei rossoneri
Mese di marzo decisivo? Ecco tutti gli impegni della Prima squadra maschile e femminile, del Milan Futuro e della Primavera
Redazione

Tifosi del Milan, preparatevi. Comincia un mese di marzo ricco di impegni e sfide imperdibili che potrebbero risultare decisive per la stagione 2025/26. Ecco, di seguito, il programma della Prima Squadra maschile e femminile, del Milan Futuro e della Primavera rossonera.

(fonte: acmilan.com) "Un nuovo e intenso mese rossonero è iniziato nella giornata di ieri, domenica 1 marzo. Sono diversi gli appuntamenti da segnare in agenda che vedranno le nostre squadre in campo nelle settimane che vedranno l'inverno diventare primavera. Eccoli tutti:

LEGGI ANCHE

PRIMA SQUADRA MASCHILE

—  

Il pranzo domenicale di Cremona sarà seguito, per i ragazzi di Allegri, da tre partite ad alta tensione. A cominciare dall'appuntamento più atteso di tutti, quello con il Derby. Dopo il secondo incrocio stagionale contro i nerazzurri toccherà a Lazio e Torino, sfide dal fascino antico e dal presente comunque esigente per conquistare punti determinanti in ottica Champions League.

SERIE A

  • 28ª giornata, Milan-Inter, domenica 8 marzo alle 20.45 (DAZN) - San Siro

  • 29ª giornata, Lazio-Milan, domenica 15 marzo alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico, Roma

  • 30ª giornata, Milan-Torino, sabato 21 marzo alle 18.00 (DAZN) - San Siro

    • MILAN FUTURO

    —  

    Messa alle spalle la partita contro la capolista Folgore Caratese, i ragazzi di Oddo rivolgono la loro attenzione ad altre sfide in cui saggiare il proprio percorso di crescita. Un calendario meno intenso rispetto ad altri mesi, ma comunque ricco di occasioni.

    SERIE D

  • 27ª giornata, Oltrepò-Milan Futuro, domenica 15 marzo alle 14.30 - Stadio Comunale San Contardo, Broni (PV) - data e orario da confermare

  • 28ª giornata, Milan Futuro-Nuova Sondrio, domenica 22 marzo alle 14.30 (AC Milan Official App) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA) - data e orario da confermare

  • 29ª giornata, Real Calepina-Milan Futuro, da definire - Stadio Luciano Libico, Grumello del Monte (BG)

    • PRIMA SQUADRA FEMMINILE

    —  

    Le ragazze di Bakker torneranno in campo a metà mese, una volta superata la lunga sosta per nazionali e Coppa Italia, e lo faranno sul campo delle campionesse d'Italia in carica della Juventus: occasione importante per tornare in corsa per l'Europa, anche alla luce della vittoria nella sfida d'andata. Importante anche l'appuntamento casalingo contro il temibile Como Women.

    SERIE A WOMEN

  • 16ª giornata, Juventus-Milan, domenica 15 marzo alle 14.00 (DAZN/Raisport) - Stadio La Marmora-Pozzo, Biella

  • 17ª giornata, Milan-Como Women, 21-22 marzo, data e orario da definire (DAZN, ev. Raisport) - Velodromo Attilio Pavesi, Fiorenzuola d'Arda (PC) (da confermare)

    • PRIMAVERA MASCHILE

    —  

    Non c'è tempo di fermarsi dopo la trasferta di Roma per i ragazzi di Renna, perché marzo continua con un nuovo turno infrasettimanale in casa con la Cremonese. A marzo altre tre sfide - prima della pausa nazionali - tra cui le difficili partite fuori casa contro Cesena e Juventus.

    LEGGI ANCHE: Perché il Milan di Allegri non 'assedia' gli avversari? Scelte e differenze dall'Inter

    PRIMAVERA 1

  • 28ª giornata, Milan-Cremonese, giovedì 5 marzo alle 16.00 (Sportitalia) - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)

  • 29ª giornata, Cesena-Milan, lunedì 9 marzo alle 15.00 (Sportitalia) - CS Romagna Centro, Cesena (FC)

  • 30ª giornata, Milan-Bologna, domenica 15 marzo alle 13.00 (Sportitalia) - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)

  • 31ª giornata, Juventus-Milan, sabato 21 marzo alle 13.00 (Sportitalia) - Allianz Training Centre, Vinovo (TO)"

    • Leggi anche
    I risultati nel weekend del Settore Giovanile rossonero: cade la Primavera. Bene l’Under...
    Verso il derby, ecco l’inutile polemica dei tifosi nerazzurri. Mercato, le ultime...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA