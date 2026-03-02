Milan, comincia un marzo di fuoco: tutti gli impegni dei rossoneri

PRIMA SQUADRA MASCHILE—
Il pranzo domenicale di Cremona sarà seguito, per i ragazzi di Allegri, da tre partite ad alta tensione. A cominciare dall'appuntamento più atteso di tutti, quello con il Derby. Dopo il secondo incrocio stagionale contro i nerazzurri toccherà a Lazio e Torino, sfide dal fascino antico e dal presente comunque esigente per conquistare punti determinanti in ottica Champions League.
MILAN FUTURO—
Messa alle spalle la partita contro la capolista Folgore Caratese, i ragazzi di Oddo rivolgono la loro attenzione ad altre sfide in cui saggiare il proprio percorso di crescita. Un calendario meno intenso rispetto ad altri mesi, ma comunque ricco di occasioni.
PRIMA SQUADRA FEMMINILE—
Le ragazze di Bakker torneranno in campo a metà mese, una volta superata la lunga sosta per nazionali e Coppa Italia, e lo faranno sul campo delle campionesse d'Italia in carica della Juventus: occasione importante per tornare in corsa per l'Europa, anche alla luce della vittoria nella sfida d'andata. Importante anche l'appuntamento casalingo contro il temibile Como Women.
PRIMAVERA MASCHILE—
Non c'è tempo di fermarsi dopo la trasferta di Roma per i ragazzi di Renna, perché marzo continua con un nuovo turno infrasettimanale in casa con la Cremonese. A marzo altre tre sfide - prima della pausa nazionali - tra cui le difficili partite fuori casa contro Cesena e Juventus.
