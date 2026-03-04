Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Allegri, il Real Madrid ci riprova: è l’obiettivo di Florentino Pérez”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 4 marzo 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Già, perché, a quanto pare, dopo i tentativi andati a vuoto nel 2017 prima e nel 2021, il Real Madrid di Florentino Pérez intende riprovarci con il tecnico livornese per la prossima stagione: manovre per arrivsare a Max, legato al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno 2027.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 4 marzo 2026

In alto, sotto la testata, il commento a Como-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia disputatasi ieri sera al 'Sinigaglia' e terminata 0-0 senza grandi emozioni. Per stabilire la finalista della coppa nazionale, dunque, bisognerà aspettare il match di ritorno a 'San Siro'.

La Fiorentina perde Moise Kean: botta alla tibia per il bomber gigliato, che rischia di saltare qualche partita in un momento topico della stagione, con i viola impegnati nella lotta salvezza. Per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League, infine, il Napoli di Antonio Conte può e vuole contare sull'effetto 'Maradona': in casa, infatti, i partenopei non sbagliano quasi un colpo.

