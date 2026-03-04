In alto, sotto la testata, il commento a Como-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia disputatasi ieri sera al 'Sinigaglia' e terminata 0-0 senza grandi emozioni. Per stabilire la finalista della coppa nazionale, dunque, bisognerà aspettare il match di ritorno a 'San Siro'.
La Fiorentina perde Moise Kean: botta alla tibia per il bomber gigliato, che rischia di saltare qualche partita in un momento topico della stagione, con i viola impegnati nella lotta salvezza. Per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League, infine, il Napoli di Antonio Conte può e vuole contare sull'effetto 'Maradona': in casa, infatti, i partenopei non sbagliano quasi un colpo.
