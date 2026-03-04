Pianeta Milan
Milan, via Allegri? Il Real Madrid lo tenta. L’idea dell’allenatore, confronto in vista con il club

Il Milan trema: assalto del Real Madrid ad Allegri. Florentino Pérez tenta il tecnico rossonero
Le strade del Milan e di Massimiliano Allegri potrebbero dividersi - nuovamente - dopo una sola stagione trascorsa insieme: il Real Madrid lo vuole in panchina. Florentino Pérez, Presidente dei 'Blancosa', ha intenzione di riprovarci per lui
Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Real Madrid - al termine della stagione - potrebbe tentare per la terza volta Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, legato al club di Via Aldo Rossi da un contratto fino al 30 giugno 2027. La 'Casa Blanca' ha sempre stimato l'allenatore livornese e, in passato (2019 e 2021), ha già sfiorato il gran colpo.

Milan, attento: il Real Madrid punta a soffiarti Allegri

Per il 'CorSport', dopo aver sbagliato gli ultimi due allenatori, Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, il Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, vuole andare sul sicuro, su un allenatore di esperienza. E Allegri, così come Jürgen Klopp, figura ai primi posti della lista del numero uno madridista. Klopp, attuale coordinatore delle attività calcistiche del gruppo 'Red Bull', non pensa, però, di lasciare l'attuale incarico: ulteriore motivo per cui il Real Madrid potrebbe fiondarsi su Allegri.

Nel 2019, al termine di un primo, vincente, ciclo alla Juventus, Florentino Pérez e Allegri non trovarono l'accordo. Quindi, nel 2021, l'intesa arrivò, sulla base di un contratto triennale da 8,5 milioni di euro netti a stagione. Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, fece però cambiare idea ad Allegri a pochi giorni dalla firma definitiva sul contratto con le 'Merengues'. Florentino, adesso, potrebbe riprovarci: troverebbe terreno fertile?

Il punto di vista del tecnico per la stagione 2026-2027

Il quotidiano romano ha sottolineato come Allegri stia benissimo al Milan, felice di essere tornato dopo undici anni. Ama Milano, l'ambiente e si trova benissimo con la squadra. È gratificato dal lavoro quotidiano a Milanello e, di recente, ha auspicato di poter aprire un lungo ciclo in rossonero. Anche perché - parla la sua storia - Allegri è un tecnico che tende a legarsi ed a rimanere molte stagioni in una stessa squadra e società.

Ad ogni modo, ha aggiunto il 'Corriere dello Sport', a fine stagione Allegri e il club faranno un bilancio del suo lavoro. Il tecnico punterà a migliorare la rosa per essere ancora più competitivo in campo internazionale. Nel caso - auspicato - di un ritorno del Milan in Champions League, Allegri ha intenzione di aggiungere - sul mercato - giocatori di un certo calibro. Ha affermato, più volte, che con la società c'è sintonia. Vedremo se basterà a proseguire il matrimonio oppure se le sirene madrilene diverranno impossibili da assecondare.

