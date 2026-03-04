Il punto di vista del tecnico per la stagione 2026-2027

Il quotidiano romano ha sottolineato come Allegri stia benissimo al Milan, felice di essere tornato dopo undici anni. Ama Milano, l'ambiente e si trova benissimo con la squadra. È gratificato dal lavoro quotidiano a Milanello e, di recente, ha auspicato di poter aprire un lungo ciclo in rossonero. Anche perché - parla la sua storia - Allegri è un tecnico che tende a legarsi ed a rimanere molte stagioni in una stessa squadra e società.