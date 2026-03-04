Nel 2019, al termine di un primo, vincente, ciclo alla Juventus, Florentino Pérez e Allegri non trovarono l'accordo. Quindi, nel 2021, l'intesa arrivò, sulla base di un contratto triennale da 8,5 milioni di euro netti a stagione. Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, fece però cambiare idea ad Allegri a pochi giorni dalla firma definitiva sul contratto con le 'Merengues'. Florentino, adesso, potrebbe riprovarci: troverebbe terreno fertile?
Il punto di vista del tecnico per la stagione 2026-2027—
Il quotidiano romano ha sottolineato come Allegri stia benissimo al Milan, felice di essere tornato dopo undici anni. Ama Milano, l'ambiente e si trova benissimo con la squadra. È gratificato dal lavoro quotidiano a Milanello e, di recente, ha auspicato di poter aprire un lungo ciclo in rossonero. Anche perché - parla la sua storia - Allegri è un tecnico che tende a legarsi ed a rimanere molte stagioni in una stessa squadra e società.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, è caccia al difensore: tutti i nomi concreti sul taccuino di Tare >>>
Ad ogni modo, ha aggiunto il 'Corriere dello Sport', a fine stagione Allegri e il club faranno un bilancio del suo lavoro. Il tecnico punterà a migliorare la rosa per essere ancora più competitivo in campo internazionale. Nel caso - auspicato - di un ritorno del Milan in Champions League, Allegri ha intenzione di aggiungere - sul mercato - giocatori di un certo calibro. Ha affermato, più volte, che con la società c'è sintonia. Vedremo se basterà a proseguire il matrimonio oppure se le sirene madrilene diverranno impossibili da assecondare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA