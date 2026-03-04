Pianeta Milan
Milan, dialogo in corso con Leao per il rinnovo del contratto: cifre e dettagli

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, sta trattando con il club di Via Aldo Rossi il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2028. Previsto un adeguamento dello stipendio e una scadenza più in là nel tempo. Ecco le ultime news sul...
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è in corso il dialogo tra il Milan e Rafael Leao per il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese, in scadenza il 30 giugno 2028. Ci sono già stati contatti, infatti, tra il club di Via Aldo Rossi e lo staff di Leao, composto dai suoi familiari, dai manager e dai suoi legali di fiducia.

Milan, Leao verso il rinnovo fino al 2030

E altri contatti ancora ci saranno prossimamente. Nel giugno 2023, ha ricordato la 'rosea', Leao - che era giunto al Milan dal Lille nell'estate 2019 - firmò il rinnovo quadruplicando il proprio stipendio: passò, infatti, da 1,5 milioni di euro netti a stagione agli attuali 5,5 più bonus. Con questo nuovo accordo, il suo ingaggio sarà ulteriormente ritoccato verso l'alto.

Si ragiona su un contratto fino al 30 giugno 2030. Anche perché Leao è sinceramente affezionato al Milan e alla città di Milano. Così come Mike Maignan, altro leader che ha recentemente rinnovato il proprio matrimonio con il Diavolo, è di nuovo coinvolto in pieno nel progetto rossonero. Pertanto, si va verso una nuova intesa che farà tutti contenti, in primis i tifosi rossoneri che adorano il loro numero 10.

Le insidie, per il quotidiano sportivo nazionale, ci sono, come d'altronde esistono in ogni possibile affare. Nel caso di Leao, arriverebbero dalla Premier League o dalla Saudi Pro League. Ovvero, gli unici campionati che potrebbero permettersi una spesa consistente sia per il cartellino sia per lo stipendio di Leao. Finora, nessuna offerta è arrivata sulle scrivanie di 'Casa Milan'. Ora, però, l'obiettivo è finire alla grande la stagione con il Milan e con il Portogallo ai Mondiali. Poi, sarà ancora Diavolo per Rafa.

