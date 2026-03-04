Si ragiona su un contratto fino al 30 giugno 2030 . Anche perché Leao è sinceramente affezionato al Milan e alla città di Milano . Così come Mike Maignan , altro leader che ha recentemente rinnovato il proprio matrimonio con il Diavolo, è di nuovo coinvolto in pieno nel progetto rossonero. Pertanto, si va verso una nuova intesa che farà tutti contenti, in primis i tifosi rossoneri che adorano il loro numero 10.

Le insidie, per il quotidiano sportivo nazionale, ci sono, come d'altronde esistono in ogni possibile affare. Nel caso di Leao, arriverebbero dalla Premier League o dalla Saudi Pro League. Ovvero, gli unici campionati che potrebbero permettersi una spesa consistente sia per il cartellino sia per lo stipendio di Leao. Finora, nessuna offerta è arrivata sulle scrivanie di 'Casa Milan'. Ora, però, l'obiettivo è finire alla grande la stagione con il Milan e con il Portogallo ai Mondiali. Poi, sarà ancora Diavolo per Rafa.