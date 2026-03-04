Si ragiona su un contratto fino al 30 giugno 2030. Anche perché Leao è sinceramente affezionato al Milan e alla città di Milano. Così come Mike Maignan, altro leader che ha recentemente rinnovato il proprio matrimonio con il Diavolo, è di nuovo coinvolto in pieno nel progetto rossonero. Pertanto, si va verso una nuova intesa che farà tutti contenti, in primis i tifosi rossoneri che adorano il loro numero 10.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, è caccia al difensore: tutti i nomi concreti sul taccuino di Tare >>>
Le insidie, per il quotidiano sportivo nazionale, ci sono, come d'altronde esistono in ogni possibile affare. Nel caso di Leao, arriverebbero dalla Premier League o dalla Saudi Pro League. Ovvero, gli unici campionati che potrebbero permettersi una spesa consistente sia per il cartellino sia per lo stipendio di Leao. Finora, nessuna offerta è arrivata sulle scrivanie di 'Casa Milan'. Ora, però, l'obiettivo è finire alla grande la stagione con il Milan e con il Portogallo ai Mondiali. Poi, sarà ancora Diavolo per Rafa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA