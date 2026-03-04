Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato - in un'intervista in esclusiva a 'DAZN' - del nuovo stadio di Milano, che sarà costruito - sempre in zona San Siro - con l'Inter, nonostante la forte rivalità tra le due squadre e le due tifoserie

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha riportato uno stralcio dell' intervista rilasciata da Paolo Scaroni , Presidente del Milan , a 'DAZN': tematica, la costruzione del nuovo stadio di Milano , sempre in zona San Siro , che sarà condiviso da Milan e Inter nonostante l'enorme rivalità tra le due squadre e le due tifoserie.

Nuovo stadio di Milan e Inter, le parole di Scaroni

«Ci abbiamo messo 7 anni per fare uno stadio, si immagini quanto tempo ci avremmo messo per farne due a Milano. Da questo punto di vista anche essere insieme è stata una soluzione», ha detto Scaroni. Il quale, poi, ha aggiunto: «Sarà uno stadio bellissimo, il più bello d'Europa, sarà una gloria per Milano. Contribuirà a continuare questo ciclo meraviglioso di Milano che sta diventando sempre più un centro d'attrazione come abbiamo visto per le Olimpiadi».