Scaroni ha proseguito così: «Con l'aiuto di Redbird e Gerry Cardinale, saremo in condizioni di fare di questo stadio un punto di ritrovo per tutta la settimana, non solo per le partite. Avrà 71.500 posti, quindi conserveremo la capienza che ha oggi San Siro. Daremo un'opportunità ai nostri tifosi di passare più tempo allo stadio, con un comfort completamente diverso da quello di adesso».
«Posso dire che sarà uno stadio molto verticale, ancora più vicino al campo», ha concluso Scaroni. «Quindi si vedrà ancora meglio. Avremo tutte le facilities, comprese quelle digitali ed elettroniche che permetteranno di vedere molto meglio la partita».
