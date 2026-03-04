Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà bellissimo. Ecco perché lo facciamo insieme all’Inter”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà bellissimo. Ecco perché lo facciamo insieme all’Inter”

Milan, Scaroni: 'Il nuovo stadio sarà bellissimo. Ecco perché lo facciamo insieme all'Inter'
Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato - in un'intervista in esclusiva a 'DAZN' - del nuovo stadio di Milano, che sarà costruito - sempre in zona San Siro - con l'Inter, nonostante la forte rivalità tra le due squadre e le due tifoserie
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha riportato uno stralcio dell'intervista rilasciata da Paolo Scaroni, Presidente del Milan, a 'DAZN': tematica, la costruzione del nuovo stadio di Milano, sempre in zona San Siro, che sarà condiviso da Milan e Inter nonostante l'enorme rivalità tra le due squadre e le due tifoserie.

Nuovo stadio di Milan e Inter, le parole di Scaroni

—  

«Ci abbiamo messo 7 anni per fare uno stadio, si immagini quanto tempo ci avremmo messo per farne due a Milano. Da questo punto di vista anche essere insieme è stata una soluzione», ha detto Scaroni. Il quale, poi, ha aggiunto: «Sarà uno stadio bellissimo, il più bello d'Europa, sarà una gloria per Milano. Contribuirà a continuare questo ciclo meraviglioso di Milano che sta diventando sempre più un centro d'attrazione come abbiamo visto per le Olimpiadi».

LEGGI ANCHE

Scaroni ha proseguito così: «Con l'aiuto di Redbird e Gerry Cardinale, saremo in condizioni di fare di questo stadio un punto di ritrovo per tutta la settimana, non solo per le partite. Avrà 71.500 posti, quindi conserveremo la capienza che ha oggi San Siro. Daremo un'opportunità ai nostri tifosi di passare più tempo allo stadio, con un comfort completamente diverso da quello di adesso».

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, è caccia al difensore: tutti i nomi concreti sul taccuino di Tare >>>

«Posso dire che sarà uno stadio molto verticale, ancora più vicino al campo», ha concluso Scaroni. «Quindi si vedrà ancora meglio. Avremo tutte le facilities, comprese quelle digitali ed elettroniche che permetteranno di vedere molto meglio la partita».

Leggi anche
Gabbia operato, salta il derby Milan-Inter e non solo. Ecco quando potrebbe rientrare
Milan, via Allegri? Il Real Madrid lo tenta. L’idea dell’allenatore, confronto in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA