Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, proprio in quest'ottica, le luci sono tutte proiettate sul derby, grande evento che riesce a catturare l'attenzione da tutto il mondo. Il derby, infatti, è la partita più sentita e aspettata dalle due squadre milanesi. Narra la storia di una città divisa in ben due parti: la parte rossonera del Milan con amici popolari, e quella nerazzurra dell'Inter, con radici borghesi.