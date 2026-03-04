Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, proprio in quest'ottica, le luci sono tutte proiettate sul derby, grande evento che riesce a catturare l'attenzione da tutto il mondo. Il derby, infatti, è la partita più sentita e aspettata dalle due squadre milanesi. Narra la storia di una città divisa in ben due parti: la parte rossonera del Milan con amici popolari, e quella nerazzurra dell'Inter, con radici borghesi.
La città, infatti, ha un calendario pieno zeppo di eventi di ogni tipo: le quattro Fashion Week (uomo e donna), la Design Week e Fuorisalone, il Milano Pride, la Music Week e Book City riescono ad attirare milioni di turisti, aumentando il Più pro capite, che supera i 71 mila euro. Le imprese attive, invece, si avvicinando a 314.720.
