Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milano non si ferma: da Milan-Inter alla Fashion Week, tutti gli impegni

RASSEGNA STAMPA

Milano non si ferma: da Milan-Inter alla Fashion Week, tutti gli impegni

Milano non si ferma: da Milan-Inter alla Fashion Week, tutti gli impegni - immagine 1
Milano si sa, è frenetica, e appunto per questo non si ferma mai: non solo Milan-Inter, ma anche la Fashion Week, ecco gli impegni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Milano si sa, è frenetica, e appunto per questo non si ferma mai, soprattuto questa domenica: alle ore 20:45 presso lo Stadio di San Siro andrà in scena Milan-Inter, il derby della Madonnina. La città lombarda continua, perciò, a mescolare economia, sport e cultura in un unico flusso continuo, con grandissimi appuntamenti.

Milano, quanti impegni!

—  

Una volta finiti i giochi Olimpici di Milano-Cortina, 1,3 milioni di tagliando venduti, si passa alla Milano Fashion Week, uno degli eventi più attesi del mondo della moda globale. 162 appuntamenti e 132 mila visitatori, Milano riesca a trasformare ogni eventi in un nuovo sviluppo.

LEGGI ANCHE

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, proprio in quest'ottica, le luci sono tutte proiettate sul derby, grande evento che riesce a catturare l'attenzione da tutto il mondo. Il derby, infatti, è la partita più sentita e aspettata dalle due squadre milanesi. Narra la storia di una città divisa in ben due parti: la parte rossonera del Milan con amici popolari, e quella nerazzurra dell'Inter, con radici borghesi.

LEGGI ANCHE: Milan, Furlani e Tare agli opposti: sovrapposizioni evidenti sul mercato. E Allegri … >>>

La città, infatti, ha un calendario pieno zeppo di eventi di ogni tipo: le quattro Fashion Week (uomo e donna), la Design Week e Fuorisalone, il Milano Pride, la Music Week e Book City riescono ad attirare milioni di turisti, aumentando il Più pro capite, che supera i 71 mila euro. Le imprese attive, invece, si avvicinando a 314.720.

 

Leggi anche
Leao tra critiche e numeri: il portoghese segue le orme di Shevchenko
Sacchi è convinto: “L’Inter si è risparmiata a Como in vista del derby contro il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA