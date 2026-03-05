Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 5 marzo 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Dušan Vlahović. L'attaccante della Juventus, fermo da fine novembre per un'operazione all'adduttore, si è allenato ieri per la prima volta in gruppo dopo tre mesi e, a sorpresa, potrebbe andare già in panchina contro il Pisa nel prossimo impegno di campionato all'Allianz Stadium. Con il rinnovo di contratto sullo sfondo.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 5 marzo 2026

In alto, sotto la testata, il commento a Lazio-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia disputatasi allo stadio 'Olimpico' e terminata 2-2. Succede tutto nella ripresa: vantaggio Lazio con Fisayo Dele-Bashiru e immediato pari orobico con Mario Pašalić. Quindi, i botti finali: nuovo vantaggio biancoceleste con Boulaye Dia e immediato pareggio nerazzurro con Yunus Musah. La finalista si deciderà al ritorno.

Il Napoli di Antonio Conte, che inaugurerà la 28^ giornata di Serie A domani sera, ospitando il Torino allo stadio 'Diego Armando Maradona', recupererà - per la panchina - i centrocampisti André-Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne. Ancora in dubbio, invece, Scott McTominay. Trema il Milan: tentazione Real Madrid per Massimiliano Allegri, con il Presidente dei 'Blancos', Florentino Pérez, che lo corteggia da sette anni. Sarà la volta buona?

