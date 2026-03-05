In alto, sotto la testata, il commento a Lazio-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia disputatasi allo stadio 'Olimpico' e terminata 2-2. Succede tutto nella ripresa: vantaggio Lazio con Fisayo Dele-Bashiru e immediato pari orobico con Mario Pašalić. Quindi, i botti finali: nuovo vantaggio biancoceleste con Boulaye Dia e immediato pareggio nerazzurro con Yunus Musah. La finalista si deciderà al ritorno.
Il Napoli di Antonio Conte, che inaugurerà la 28^ giornata di Serie A domani sera, ospitando il Torino allo stadio 'Diego Armando Maradona', recupererà - per la panchina - i centrocampisti André-Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne. Ancora in dubbio, invece, Scott McTominay. Trema il Milan: tentazione Real Madrid per Massimiliano Allegri, con il Presidente dei 'Blancos', Florentino Pérez, che lo corteggia da sette anni. Sarà la volta buona?
