In alto, sotto la testata, il commento a Lazio-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia disputatasi allo stadio 'Olimpico' e terminata 2-2. Succede tutto nella ripresa: vantaggio Lazio con Fisayo Dele-Bashiru e immediato pari orobico con Mario Pašalić. Quindi, i botti finali: nuovo vantaggio biancoceleste con Boulaye Dia e immediato pareggio nerazzurro con Yunus Musah. La finalista si deciderà al ritorno.