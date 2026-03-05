Mentre la stagione 2025-2026 compie il suo percorso, a 'Casa Milan' pensano già alla sessione estiva di calciomercato, quella che preparerà un'annata 2026-2027, si spera, addirittura migliore. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare sono operativi, alla ricerca di quei giocatori che possano far compiere il salto di qualità all'organico diretto, con maestria, dall'allenatore Massimiliano Allegri. Ma ci sarà tanto lavoro da fare. PROSSIMA SCHEDA