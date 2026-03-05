Pianeta Milan
Probabili formazioni derby Milan-Inter: Allegri attende Bartesaghi. Sorpresa in attacco

Milan-Inter, le probabili formazioni del derby: i due dubbi di Allegri, la scelta di Chivu
Ecco le probabili formazioni di Milan-Inter, derby della Madonnina valido per la 28^ giornata della Serie A 2025-2026, in programma domenica 8 marzo alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro': così in campo rossoneri e nerazzurri?
Domenica sera si disputerà, a 'San Siro', il derby di Milano: in campo il Milan di Massimiliano Allegri - padrone di casa - e l'Inter di Cristian Chivu - ospite, da calendario, della stracittadina - per la 28^ giornata di Serie A. È certamente il big match di questo turno di campionato, giacché la prima in classifica (Inter, con 67 punti) sfiderà la seconda (Milan, 57).

Derby Milan-Inter, ecco le probabili formazioni di 'San Siro'

Il risultato del derby determinerà, presumibilmente, anche l'andamento dei giochi Scudetto. Potrebbe finire la corsa domenica notte o rianimarsi tutto nelle ultime dieci giornate. Staremo a vedere. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni del derby Milan-Inter ad oggi, in attesa di ulteriori novità dalle sedute di allenamento dei prossimi giorni nei centri sportivi di Milanello ed Appiano Gentile.

Qui Milan - Allegri ha perso per un mese Matteo Gabbia (operato di ernia inguinale): pertanto, al centro della difesa a tre, tra i braccetti Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović, confermerà Koni De Winter, in grande ascesa. A centrocampo, l'unico dubbio è sulla fascia sinistra: riuscirà a recuperare Davide Bartesaghi o giocherà Pervis Estupiñán? Al momento è in vantaggio l'ecuadoriano. In attacco, intoccabile Rafael Leão: favorito Christopher Nkunku per una maglia da titolare su Christian Pulisic.

Bartesaghi o Estupiñán? Nkunku favorito su Pulisic

Qui Inter - Chivu ha tutti a disposizione, eccezion fatta per il capitano Lautaro Martínez, che dovrebbe rientrare dopo la sosta per le Nazionali. Recuperato, per la panchina, Ange-Yoan Bonny. A centrocampo, il tecnico rumeno ha scelto di schierare dall'inizio sia l'ex Hakan Çalhanoğlu sia Piotr Zieliński. Primo derby da titolare, con tutta probabilità, per l'astro nascente Francesco Pio Esposito. Così, dunque, in campo a 'San Siro' per il derby Milan-Inter?

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci, Füllkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; M. Thuram, Esposito. A disposizione: J. Martínez, Di Gennaro, Acerbi, Carlos Augusto, De Vrij, Darmian, Dumfries, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Sučić, Bonny. Allenatore: Chivu.

