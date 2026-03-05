Qui Milan - Allegri ha perso per un mese Matteo Gabbia (operato di ernia inguinale): pertanto, al centro della difesa a tre, tra i braccetti Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović, confermerà Koni De Winter, in grande ascesa. A centrocampo, l'unico dubbio è sulla fascia sinistra: riuscirà a recuperare Davide Bartesaghi o giocherà Pervis Estupiñán? Al momento è in vantaggio l'ecuadoriano. In attacco, intoccabile Rafael Leão: favorito Christopher Nkunku per una maglia da titolare su Christian Pulisic.