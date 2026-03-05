Qui Milan - Allegri ha perso per un mese Matteo Gabbia (operato di ernia inguinale): pertanto, al centro della difesa a tre, tra i braccetti Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović, confermerà Koni De Winter, in grande ascesa. A centrocampo, l'unico dubbio è sulla fascia sinistra: riuscirà a recuperare Davide Bartesaghi o giocherà Pervis Estupiñán? Al momento è in vantaggio l'ecuadoriano. In attacco, intoccabile Rafael Leão: favorito Christopher Nkunku per una maglia da titolare su Christian Pulisic.
Bartesaghi o Estupiñán? Nkunku favorito su Pulisic—
Qui Inter - Chivu ha tutti a disposizione, eccezion fatta per il capitano Lautaro Martínez, che dovrebbe rientrare dopo la sosta per le Nazionali. Recuperato, per la panchina, Ange-Yoan Bonny. A centrocampo, il tecnico rumeno ha scelto di schierare dall'inizio sia l'ex Hakan Çalhanoğlu sia Piotr Zieliński. Primo derby da titolare, con tutta probabilità, per l'astro nascente Francesco Pio Esposito. Così, dunque, in campo a 'San Siro' per il derby Milan-Inter?
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci, Füllkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; M. Thuram, Esposito. A disposizione: J. Martínez, Di Gennaro, Acerbi, Carlos Augusto, De Vrij, Darmian, Dumfries, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Sučić, Bonny. Allenatore: Chivu.
