Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Milan, ha parlato del derby di Milano contro l'Inter in programma domenica sera a 'San Siro' e, in particolare, di Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dei nerazzurri di Cristian Chivu
È tempo di derby a Milano: domenica sera lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, accenderà i riflettori per Milan-Inter, il derby della Madonnina, valido per la 28^ giornata della Serie A 2025-2026. La squadra di Massimiliano Allegri e quella di Cristian Chivu si affronteranno in un match che potrebbe scrivere la parola 'fine' alla lotta Scudetto, portando i nerazzurri a + 13 in classifica sui rossoneri in caso di vittoria o, incredibilmente, riaprire la contesa, con il Diavolo a - 7 in caso di successo.
Nelle fila del Milan, non ci sarà Matteo Gabbia che si è operato di ernia inguinale ed è in dubbio Davide Bartesaghi. Mancherà anche Santiago Giménez, che sta recuperando dall'infortunio e dall'operazione alla caviglia che lo hanno costretto a fermarsi per quattro mesi. In quelle dell'Inter non ci sarà Lautaro Martínez, che ha un problema al soleo del polpaccio. Ma Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato un particolare importante.