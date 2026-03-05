«L’Inter ha quattro attaccanti che sono davvero molto bravi e hanno caratteristiche differenti. Cercherò di prepararmi per tutti, poi vedremo chi giocherà. Io mi alleno sempre al 100%, indipendentemente dall’avversario». E se gli toccasse Francesco Pio Esposito? Ecco il pensiero di Pavlovic sul classe 2005, bomber nerazzurro esploso in questa stagione. «È giovane, ha fame e molte qualità. Vuole dimostrare il suo valore e per la sua età è molto forte: è un pericolo e dobbiamo prepararci anche per lui».