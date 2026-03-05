Pianeta Milan
Pavlovic: 'L'Inter ha quattro attaccanti molto bravi: Esposito ha fame e qualità: è molto forte'
Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Milan, ha parlato del derby di Milano contro l'Inter in programma domenica sera a 'San Siro' e, in particolare, di Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dei nerazzurri di Cristian Chivu
Daniele Triolo 

È tempo di derby a Milano: domenica sera lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, accenderà i riflettori per Milan-Inter, il derby della Madonnina, valido per la 28^ giornata della Serie A 2025-2026. La squadra di Massimiliano Allegri e quella di Cristian Chivu si affronteranno in un match che potrebbe scrivere la parola 'fine' alla lotta Scudetto, portando i nerazzurri a + 13 in classifica sui rossoneri in caso di vittoria o, incredibilmente, riaprire la contesa, con il Diavolo a - 7 in caso di successo.

Nelle fila del Milan, non ci sarà Matteo Gabbia che si è operato di ernia inguinale ed è in dubbio Davide Bartesaghi. Mancherà anche Santiago Giménez, che sta recuperando dall'infortunio e dall'operazione alla caviglia che lo hanno costretto a fermarsi per quattro mesi. In quelle dell'Inter non ci sarà Lautaro Martínez, che ha un problema al soleo del polpaccio. Ma Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato un particolare importante.

«L’Inter ha quattro attaccanti che sono davvero molto bravi e hanno caratteristiche differenti. Cercherò di prepararmi per tutti, poi vedremo chi giocherà. Io mi alleno sempre al 100%, indipendentemente dall’avversario». E se gli toccasse Francesco Pio Esposito? Ecco il pensiero di Pavlovic sul classe 2005, bomber nerazzurro esploso in questa stagione. «È giovane, ha fame e molte qualità. Vuole dimostrare il suo valore e per la sua età è molto forte: è un pericolo e dobbiamo prepararci anche per lui».

