Milan, Pavlovic ricorda i suoi derby più belli: 'Il 3-0 di Coppa Italia: mi sono divertito. A Riyadh ...'
Strahinja Pavlovic, classe 2001, difensore serbo del Milan, si prepara al derby contro l'Inter di domenica 8 marzo, alle ore 20:45, a 'San Siro': le sue parole in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola
Strahinja Pavlovic, difensore serbo classe 2001, ha parlato - in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - del derby di Milano contro l'Inter, in calendario domenica 8 marzo alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e valido per la 28^ giornata della Serie A 2025-2026.

A Pavlovic è stato chiesto di ricordare i derby più belli finora giocati con la maglia del Milan. Ecco cosa ha detto l'ex RB Salisburgo: «Il 3-0 nella semifinale di ritorno della scorsa Coppa Italia. Nei derby è difficile godersi l’incontro perché sono sempre duri e pieni di duelli. Quella volta invece mi sono divertito e non la dimentico».

E per quanto riguarda, invece, la vittoria del Milan per 3-2 a Riyadh (Arabia Saudita) contro l'Inter in rimonta per il successo nella finale della Supercoppa Italiana? Questo il pensiero di Pavlovic.  «Sì, è stata una rimonta incredibile, anche se l’ho vissuta in maniera un po’ diversa perché ero in panchina. Guardare è quasi più difficile che giocare e le emozioni sono diverse, ma anche quella sera ero comunque molto felice».

