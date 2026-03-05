A Pavlovic è stato chiesto di ricordare i derby più belli finora giocati con la maglia del Milan. Ecco cosa ha detto l'ex RB Salisburgo: «Il 3-0 nella semifinale di ritorno della scorsa Coppa Italia. Nei derby è difficile godersi l’incontro perché sono sempre duri e pieni di duelli. Quella volta invece mi sono divertito e non la dimentico».