Pavlovic: 'Derby? Sarà una partita dura, che fa storia a sé: il tipo di sfide che mi piace'
Strahinja Pavlovic, classe 2001, difensore serbo arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2024, ha parlato del derby di Milano di domenica sera a 'San Siro' contro l'Inter in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' di oggi
Domenica 8 marzo, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, si disputerà il derby tra il Milan di Massimiliano Allegri e l'Inter di Cristian Chivu. Le due squadre arrivano al Derby di Milano, valido per la 28^ giornata della Serie A 2025-2026, rispettivamente seconda e prima in classifica, distanziate di 10 punti (57 per i rossoneri, 67 per i nerazzurri).

Una vittoria del Milan potrebbe, a 10 giornate dal termine del campionato, anche riaprire i giochi Scudetto, riportando il Diavolo a 7 punti di distanza. Un successo dell'Inter, invece, chiuderebbe inevitabilmente ogni discorso nella lotta al titolo, con il Biscione che andrebbe avanti di 13 punti e dunque con un vantaggio ancora più largo da gestire.

Del Derby della Madonnina ha parlato, in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic. «Sarà una partita dura. L’Inter è davanti in classifica e forse giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma il derby fa storia a sé: ognuno è diverso dall’altro. Mi aspetto una gara con molta lotta e spero che riusciremo a vincere». E per una partita di lotta, lui è sicuramente l'uomo giusto. «Si può dire così (ride, n.d.r.). A me piacciono questi tipi di sfide, ma penso che chiunque giochi a calcio con passione, viva per incontri del genere. Credo che siamo tutti pronti per il derby».

