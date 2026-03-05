Del Derby della Madonnina ha parlato, in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic. «Sarà una partita dura. L’Inter è davanti in classifica e forse giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma il derby fa storia a sé: ognuno è diverso dall’altro. Mi aspetto una gara con molta lotta e spero che riusciremo a vincere». E per una partita di lotta, lui è sicuramente l'uomo giusto. «Si può dire così (ride, n.d.r.). A me piacciono questi tipi di sfide, ma penso che chiunque giochi a calcio con passione, viva per incontri del genere. Credo che siamo tutti pronti per il derby».