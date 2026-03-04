Milan, Legrottaglie elogia Allegri: 'Studia il vestito migliore per la squadra'

Pianeta Milan
Milan, Legrottaglie: “Allegri al Real Madrid? Sarebbe un peccato perdere un allenatore così vincente”

Voci delle ultime ore accostano Massimiliano Allegri alla panchina del Real Madrid, ecco cosa ne pensa Nicola Legrottaglie, ex difensore del Milan nella stagione 2010-2011
Nicola Legrottaglie ha parlato di Massimiliano Allegri nel suo intervento a 'TmwRadio'. Proprio sotto la guida dell'allenatore toscano, l'ex difensore ha giocato con la maglia del Milan (una sola partita) nella stagione del 18esimo scudetto. Di seguito, un estratto delle sue parole.

Su Allegri al Real Madrid: "La cosa più importante è capire cosa ne pensa lui. Vista da fuori dico solo che sarebbe un peccato perdere Allegri per il nostro campionato, dato che è uno dei più vincenti della storia. Già il nostro calcio ha dei problemi, poi se ci facciamo scappare i migliori la situazione peggiora ancora. Lui l'ho avuto come allenatore e so che chi lo prende ne accetta pregi e difetti. Sta tutto nel capire come calare le sue caratteristiche nel contesto giusto. Di certo la sua qualità migliore rimane la gestione, oltre al saper capire cosa serve alla squadra che allena in quell'esatto momento. Studia il vestito migliore per la squadra e non si lascia trascinare da delle idee preimpostate".

Su Leao: "Il Milan deve tenerlo perché in tutta la rosa non c'è un giocatore con quella qualità. Poi bisognerà costruire la squadra intorno a lui e trovare le caratteristiche giuste per valorizzarlo. Lì starà all'allenatore e alla società capire il da farsi".

