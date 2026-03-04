Milan, Legrottaglie elogia Allegri: 'Studia il vestito migliore per la squadra'

Milan, le parole di Legrottaglie su Allegri

Su Allegri al Real Madrid: "La cosa più importante è capire cosa ne pensa lui. Vista da fuori dico solo che sarebbe un peccato perdere Allegri per il nostro campionato, dato che è uno dei più vincenti della storia. Già il nostro calcio ha dei problemi, poi se ci facciamo scappare i migliori la situazione peggiora ancora. Lui l'ho avuto come allenatore e so che chi lo prende ne accetta pregi e difetti. Sta tutto nel capire come calare le sue caratteristiche nel contesto giusto. Di certo la sua qualità migliore rimane la gestione, oltre al saper capire cosa serve alla squadra che allena in quell'esatto momento. Studia il vestito migliore per la squadra e non si lascia trascinare da delle idee preimpostate".