Inter, Bedin: 'Il gol più bello lo feci contro il Milan. Su Thiago Silva...'

Un retroscena, infine, su un giocatore che poteva diventare nerazzurro e che, invece, poi ha vestito la maglia rossonera. “Certo, Thiago Silva. Lo seguivo da tempo, ero convinto di portarlo all’Inter. Invece me lo soffiò il Milan. Uno che ha reso meno di quanto mi aspettassi invece è stato Van der Meyde, l’olandese che pescai all’Ajax. Grande talento, ma era matto (ride) aveva la testa che andava per conto suo”.