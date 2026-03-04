Verso Milan-Inter, Albertini sulla carica di Leao: 'Ha parlato da veterano'

Sul derby ai suoi tempi: "Ai miei tempi non c’era nemmeno bisogno di certi richiami. Da una parte avevamo Paolo Maldini, Franco Baresi, Alessandro Costacurta. Dall’altra c’erano Giuseppe Bergomi, Riccardo Ferri, Nicola Berti, solo per citarne alcuni. Non era gente a cui occorreva spiegare il significato del derby con dichiarazioni pubbliche".

Sulle parole di Leao: "Oggi, con tanti stranieri in più e rose che cambiano più spesso, credo Leão abbia voluto avvisare i compagni, soprattutto gli ultimi arrivati, sull’importanza di una partita così. Rafa è al Milan ormai da quasi sette anni e giustamente ha parlato da veterano".