Milan-Inter, Albertini: “Leao? Ha parlato da veterano, ma ai miei tempi non c’era bisogno di certi richiami”

Verso Milan-Inter, Albertini sulla carica di Leao: 'Ha parlato da veterano'
Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan dal 1988 al 2002, commenta le parole di Leao in vista di Milan-Inter: ecco la sua risposta nell'intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport'
Dopo la vittoria contro la Cremonese, Rafael Leao ha caricato il Milan in vista del derby contro l'Inter con parole da vero leader: "Il derby è una questione di vita o di morte. Ai miei compagni chiedo di impegnarsi al massimo e di prenderla sul personale. Questa settimana non si esce, fino a domenica si sta a casa con le famiglie".

Verso Milan-Inter, Albertini commenta le parole di Leao

In merito a queste parole di Leao si è espresso anche Demetrio Albertini, leggenda del Milan, in una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, il commento dell'ex centrocampista rossonero.

Sul derby ai suoi tempi: "Ai miei tempi non c’era nemmeno bisogno di certi richiami. Da una parte avevamo Paolo Maldini, Franco Baresi, Alessandro Costacurta. Dall’altra c’erano Giuseppe Bergomi, Riccardo Ferri, Nicola Berti, solo per citarne alcuni. Non era gente a cui occorreva spiegare il significato del derby con dichiarazioni pubbliche".

Sulle parole di Leao: "Oggi, con tanti stranieri in più e rose che cambiano più spesso, credo Leão abbia voluto avvisare i compagni, soprattutto gli ultimi arrivati, sull’importanza di una partita così. Rafa è al Milan ormai da quasi sette anni e giustamente ha parlato da veterano".

