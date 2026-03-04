Milan, Gabbia infortunato: inutile piangere sul mercato mancato. Odogu ...

Milan, l'annuncio dell'operazione per un'ernia di Matteo Gabbia è stato un fulmine a ciel sereno per i rossoneri e per la difesa del Diavolo. Si perché l'italiano starà fuori almeno un mese saltando un periodo cruciale della stagione rossonera e lasciando il reparto di Massimiliano Allegri senza una pedina importantissima. In tutto questo è però abbastanza inutile andare a rivangare cosa non è stato fatto nelle ultime due sessione di mercato . Dopo l'addio di Thiaw in estate il Diavolo ha preso De Winter e Odogu, non riuscendo a chiudere per Gomez o Akanji negli ultimi giorni della sessione. A gennaio stesso discorso: tanti nomi, ma poi nessun rinforzo per il reparto arretrato.

Milan, senza Gabbia puntare su De Winter e Odogu

Veramente inutile piangere sul latte versato: in questo momento in rosa non c'è un difensore esperto che possa prendere il posto di Gabbia. La soluzione per il Milan e per Allegri è solo una: fidarsi ancora di più di De Winter e puntare (se e quando necessario) su Odogu. L'ex difensore del Genoa è cresciuto tantissimo dal punto più basso della sua stagione, ovvero la sfida contro Hojlund in Coppa Italia. Da quel momento è diventato uno dei titolari del Milan di Massimiliano Allegri e in rosa è l'unico che ha giocato sia al centro che come braccetto della difesa a tre. Sarà fondamentale senza Gabbia.