Milan, nel derby Allegri pensa alla sorpresa: Nkunku al posto di Pulisic

Dopo mesi difficili, al Milan Christopher Nkunku sta ritrovando la sua forma migliore: possibile titolarità nel derby contro l'Inter? L'idea di Allegri
Alessia Scataglini
Mancano ormai solo quattro giorni alla sfida più attesa dell'anno: domenica sera alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Inter, big match che potrebbe ridisegnare o confermare le sorti del campionato.

Massimiliano Allegri, per la stracittadina, starebbe pensando ad una mossa 'a sorpresa': dentro Nkunku, fuori Pulisic, molto sottotono nelle ultime settimane. Ipotesi che prende sempre più campo dopo la prestazione contro la Cremonese, dove Nkunku ha fornito l'assist per il gol decisivo della vittoria.

L'americano, reduce da settimane difficili, sta facendo i conti con una borsite che sta condizionando, ovviamente, anche le prestazioni. Il numero 11 non va a segno da dicembre e non gioca per tutti i 90 minuti dal match contro la Fiorentina dell'11 gennaio.

Anche contro la Cremonese, l'americano è sembrato molto affaticato e lontano dalla forma fisica alla quale tutti ci eravamo abituati. Guardando dall'altra parte, invece, troviamo un Christopher Nkunku in ottima forma: tra fine 2025 ed inizio 2026 è cresciuto notevolmente, ritrovando anche il gol.

Rafael Leao, ormai diventato un punto di riferimento per lo spogliatoio rossonero, è chiamato alla continuità e sembra proprio aver cambiato marcia. La presenza in campo del francese permetterebbe a Leao di muoversi maggiormente sulla fascia.

Contro l’Inter, Allegri non vorrebbe modificare il 3-5-2. Il 4-3-3 resta, invece, una soluzione da usare solamente a gara in corso. Saranno molto fondamentali Modric e Rabiot, già decisivi all’andata. Ma arrivano delle novità anche sull'infortunio di Bartesaghi: il giovane è meno grave del previsto e potrebbe giocare titolare.

 

