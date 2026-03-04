L'americano, reduce da settimane difficili, sta facendo i conti con una borsite che sta condizionando, ovviamente, anche le prestazioni. Il numero 11 non va a segno da dicembre e non gioca per tutti i 90 minuti dal match contro la Fiorentina dell'11 gennaio.

Anche contro la Cremonese, l'americano è sembrato molto affaticato e lontano dalla forma fisica alla quale tutti ci eravamo abituati. Guardando dall'altra parte, invece, troviamo un Christopher Nkunku in ottima forma: tra fine 2025 ed inizio 2026 è cresciuto notevolmente, ritrovando anche il gol.

Rafael Leao, ormai diventato un punto di riferimento per lo spogliatoio rossonero, è chiamato alla continuità e sembra proprio aver cambiato marcia. La presenza in campo del francese permetterebbe a Leao di muoversi maggiormente sulla fascia.

Contro l’Inter, Allegri non vorrebbe modificare il 3-5-2. Il 4-3-3 resta, invece, una soluzione da usare solamente a gara in corso. Saranno molto fondamentali Modric e Rabiot, già decisivi all’andata. Ma arrivano delle novità anche sull'infortunio di Bartesaghi: il giovane è meno grave del previsto e potrebbe giocare titolare.