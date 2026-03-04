Milan, la classifica degli spettatori 2025/26: nessuno come i rossoneri

Il Milan guida la classifica delle presenze sugli spalti in Serie A dopo 27 giornate: testa a testa con l’Inter e numeri che incidono anche sui ricavi da stadio.

In campionato, il Milan, è secondo in classifica, ma sugli spalti nessuno ha fatto meglio del Diavolo. Dopo 27 giornate di Serie A 2025/26, i rossoneri guidano la classifica spettatori, confermando il legame fortissimo con il proprio pubblico e consolidando un dato che incide in maniera significativa anche sui bilanci societari.