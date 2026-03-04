Milan, la classifica degli spettatori 2025/26: nessuno come i rossoneri

San Siro si conferma dunque un fattore determinante. Dopo aver chiuso la scorsa stagione al primo posto con una media di 71.545 spettatori, il club rossonero si prepara a superare nuovamente il milione di presenze stagionali in campionato, traguardo che manca dalla stagione 2016/17.
Riempimento e ricavi: un patrimonio strategico—
Il dato sulle presenze non è solo simbolico. I ricavi dallo stadio rappresentano una voce chiave nel conto economico dei club, insieme ai diritti televisivi e ai proventi commerciali. Inoltre, l’affluenza incide anche sui criteri di distribuzione delle risorse del campionato.
In un contesto generale in cui la Serie A registra una media di riempimento dell’84,77% (in leggero calo rispetto allo scorso anno), il Milan resta stabilmente oltre il 90%, confermandosi tra le realtà più solide del panorama italiano. San Siro, ancora una volta, è il dodicesimo uomo in campo.
