Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Serie A, la classifica degli spettatori 2025/26: il popolo rossonero non tradisce, il Milan resta in vetta

ULTIME MILAN NEWS

Serie A, la classifica degli spettatori 2025/26: il popolo rossonero non tradisce, il Milan resta in vetta

Milan, la classifica degli spettatori 2025/26: nessuno come i rossoneri
Il Milan guida la classifica delle presenze sugli spalti in Serie A dopo 27 giornate: testa a testa con l’Inter e numeri che incidono anche sui ricavi da stadio.
Redazione PM

In campionato, il Milan, è secondo in classifica, ma sugli spalti nessuno ha fatto meglio del Diavolo. Dopo 27 giornate di Serie A 2025/26, i rossoneri guidano la classifica spettatori, confermando il legame fortissimo con il proprio pubblico e consolidando un dato che incide in maniera significativa anche sui bilanci societari.

Milan, primo posto nella classifica degli spettatori 2025/26

—  

Secondo i dati elaborati da Calcio e Finanza, il Milan è primo per media spettatori con 72.844 presenze a partita, appena 18 in più rispetto all’Inter (72.826). Un testa a testa serratissimo, in pieno clima derby.

LEGGI ANCHE

San Siro si conferma dunque un fattore determinante. Dopo aver chiuso la scorsa stagione al primo posto con una media di 71.545 spettatori, il club rossonero si prepara a superare nuovamente il milione di presenze stagionali in campionato, traguardo che manca dalla stagione 2016/17.

Riempimento e ricavi: un patrimonio strategico

—  

Il dato sulle presenze non è solo simbolico. I ricavi dallo stadio rappresentano una voce chiave nel conto economico dei club, insieme ai diritti televisivi e ai proventi commerciali. Inoltre, l’affluenza incide anche sui criteri di distribuzione delle risorse del campionato.

LEGGI ANCHE: Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus a cifre 'umane': Milan, ma lo hai mai voluto veramente?>>>

In un contesto generale in cui la Serie A registra una media di riempimento dell’84,77% (in leggero calo rispetto allo scorso anno), il Milan resta stabilmente oltre il 90%, confermandosi tra le realtà più solide del panorama italiano. San Siro, ancora una volta, è il dodicesimo uomo in campo.

Leggi anche
Milan, nel derby Allegri pensa alla sorpresa: Nkunku al posto di Pulisic
Allegri: voci sul futuro e sul Real Madrid. Il Milan deve evitare un grossissimo errore

© RIPRODUZIONE RISERVATA