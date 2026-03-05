Del derby della Madonnina ha parlato, oggi, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic. Lui, serbo, ex Partizan, ha vissuto il derby di Belgrado contro la Stella Rossa ma ha spiegato come il derby meneghino, a conti fatti, sia diverso dagli altri. «Sì perché l’atmosfera è particolare. In Serbia sono cresciuto in ambienti simili, con partite sentite e tese, ma qui è diverso: ho la sensazione che si inizi a parlare del derby un mese prima. Tutti sono concentrati su questa sfida e sembra che non ci sia niente di più importante che vincerla», ha evidenziato Pavlovic.