Strahinja Pavlovic, classe 2001, difensore serbo del Milan, ha spiegato quali sono le sensazioni nell'avvicinamento al derby di Milano contro l'Inter, in calendario domenica 8 marzo alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro
La 28^ giornata della Serie A 2025-2026 metterà di fronte il Milan di Massimiliano Allegri e l'Inter di Cristian Chivu nel derby di Milano, in programma domenica 8 marzo alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Si affronteranno prima e seconda in classifica, con l'Inter attualmente in vantaggio di 10 punti sul Milan (67 vs 57) in una gara che potrebbe riaprire o chiudere definitivamente i giochi per lo Scudetto.
Del derby della Madonnina ha parlato, oggi, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic. Lui, serbo, ex Partizan, ha vissuto il derby di Belgrado contro la Stella Rossa ma ha spiegato come il derby meneghino, a conti fatti, sia diverso dagli altri. «Sì perché l’atmosfera è particolare. In Serbia sono cresciuto in ambienti simili, con partite sentite e tese, ma qui è diverso: ho la sensazione che si inizi a parlare del derby un mese prima. Tutti sono concentrati su questa sfida e sembra che non ci sia niente di più importante che vincerla», ha evidenziato Pavlovic.