Il derby dei bilanci: Milan-Inter tra campo e sostenibilità

Quest'anno più che mai, Milan-Inter non è solo una partita di calcio: il derby si gioca tra libri di contabilità, bilanci e un occhio attento alla sostenibilità

L'edizione della 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola propone un'analisi sulle strutture finanziarie di Milan e Inter. C'erano una volta Berlusconi e Moratti, due proprietari che non badavano a spese per affermare la propria supremazia. Adesso, al loro posto, ci sono i fondi di investimento americani (RedBird e Oaktree) e la sfida più attesa di Milano si è trasformata nel derby della sostenibilità.