"Non guardiamo la classifica, perché se guardiamo la situazione si suppone che non ci sia pressione. Ma è un derby, e sappiamo quanto sia difficile anche sul piano mentale. Milan-Inter è qualcosa che dà sempre una motivazione extra, e al tempo stesso ti porta a tirare fuori un sacco di energie. Sapete quanto i nostri tifosi tengano a questa partita, non è facile costruire qualcosa sul piano mentale con questa situazione. Sappiamo di dover giocare un derby e quindi faremo del nostro meglio per cercare di vincerlo. Saranno sei partite che l'Inter non riesce ad avere la meglio, quindi dobbiamo essere pronti".