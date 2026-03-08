Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato alla 'CBS' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Chivu: "Milan-Inter è qualcosa che dà sempre una motivazione extra. Sappiamo di dover giocare un bel derby"
"Non guardiamo la classifica, perché se guardiamo la situazione si suppone che non ci sia pressione. Ma è un derby, e sappiamo quanto sia difficile anche sul piano mentale. Milan-Inter è qualcosa che dà sempre una motivazione extra, e al tempo stesso ti porta a tirare fuori un sacco di energie. Sapete quanto i nostri tifosi tengano a questa partita, non è facile costruire qualcosa sul piano mentale con questa situazione. Sappiamo di dover giocare un derby e quindi faremo del nostro meglio per cercare di vincerlo. Saranno sei partite che l'Inter non riesce ad avere la meglio, quindi dobbiamo essere pronti".
