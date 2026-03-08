"Ed è proprio sul fianco difensivo sinistro, dove possono arrivare prima Luis Henrique e poi Dumfries, che il Milan teme per la presenza di Estupinan fin qui mai salito di livello e di rendimento". Ordine continua: "In caso di sconfitta il secondo posto diventerebbe non più sicuro ma in balia delle prossime sfide che prevedono tra l’altro un viaggio trappola all’Olimpico con la Lazio. Ecco perché il Milan ha bisogno di una coppia-gol, Leao e Pulisic, dalla mira chirurgica. L’americano fa cilecca da fine dicembre. Leao ha numeri promettenti ma sbagliare gol come a Cremona è un lusso che non può più permettersi. Il derby, stasera come allora, è nelle loro mani, anzi nei loro piedi".