MILAN-INTER

Ordine avvisa il Milan: 'Se perdi il secondo posto non è più sicuro. Derby nei piedi di Leao e Pulisic
Il giornalista Franco Ordine ha scritto la sua analisi sul derby tra Milan e Inter. La coppia Leao-Pulisic e non solo. Ecco l'estratto da 'Il Giornale'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Dal derby di andata (23 novembre 2025), l’Inter non ha più perso in campionato. Sul tavolo, le carte parlano in modo chiarissimo a favore dei neroazzurri che, come sostiene Allegri, possono fare gol con chiunque e in qualsiasi modo. In particolare sui calci piazzati". Il giornalista Franco Ordine ha scritto la sua analisi sul derby tra Milan e Inter di questa sera. Nel suo pezzo su 'Il Giornale' il giornalista ha parlato della fascia sinistra rossonera.

"Ed è proprio sul fianco difensivo sinistro, dove possono arrivare prima Luis Henrique e poi Dumfries, che il Milan teme per la presenza di Estupinan fin qui mai salito di livello e di rendimento". Ordine continua: "In caso di sconfitta il secondo posto diventerebbe non più sicuro ma in balia delle prossime sfide che prevedono tra l’altro un viaggio trappola all’Olimpico con la Lazio. Ecco perché il Milan ha bisogno di una coppia-gol, Leao e Pulisic, dalla mira chirurgica. L’americano fa cilecca da fine dicembre. Leao ha numeri promettenti ma sbagliare gol come a Cremona è un lusso che non può più permettersi. Il derby, stasera come allora, è nelle loro mani, anzi nei loro piedi".

