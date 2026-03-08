Derby Milan-Inter, Cardinale oggi torna a San Siro. E su Allegri ...

Nell'agenda di Cardinale appuntamenti importanti: il dossier Nba Europe e quello relativo allo stadio del Milan. 'La Gazzetta dello Sport' ricorda anche come Paramount, società di cui RedBird è socia, che ha definito un accordo da 110 miliardi di dollari (94 miliardi di euro) per l’acquisizione di Warner Bros Discovery. Come sottolinea la rosea Cardinale dovrebbe essere a San Siro per il derby di questa sera: l'ultima volta dal vivo a seguire i rossoneri il 5 novembre 2024, in occasione del successo per 3-1 al Bernabeu contro il Real Madrid.
