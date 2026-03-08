Derby Milan-Inter, Cardinale oggi torna a San Siro. E su Allegri ...

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' ieri Gerry Cardinale è arrivato prima delle 13 nel centro sportivo del Milan a Milanello: breve dialogo con Luka Modric per poi parlare con Massimo Calvelli, membro del board rossonero, e con Ibrahimovic. Cardinale avrebbe assistito a una parte dell’allenamento della squadra insieme al ds Tare e all'ex prima punta del Milan per parlare poi con l'allenatore del Diavolo Massimiliano Allegri. Secondo la rosea nessun discorso collettivo alla squadra. Per Allegri Cardinale avrebbe una grande stima apprezzandone il lavoro in questa stagione. Il numero uno dei RedBird sarebbe rimasto fino a poco prima delle 18.