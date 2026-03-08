Derby Milan-Inter, Cardinale oggi torna a San Siro. E su Allegri ...

Pianeta Milan
MILAN-INTER

Cardinale oggi torna a San Siro per il derby. Grande stima per Allegri

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' ieri Gerry Cardinale è arrivato a Milanello. Oggi dovrebbe essere presente per il derby Milan-Inter allo stadio San Siro
Emiliano Guadagnoli 

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' ieri Gerry Cardinale è arrivato prima delle 13 nel centro sportivo del Milan a Milanello: breve dialogo con Luka Modric per poi parlare con Massimo Calvelli, membro del board rossonero, e con Ibrahimovic. Cardinale avrebbe assistito a una parte dell’allenamento della squadra insieme al ds Tare e all'ex prima punta del Milan per parlare poi con l'allenatore del Diavolo Massimiliano Allegri. Secondo la rosea nessun discorso collettivo alla squadra. Per Allegri Cardinale avrebbe una grande stima apprezzandone il lavoro in questa stagione. Il numero uno dei RedBird sarebbe rimasto fino a poco prima delle 18.

Nell'agenda di Cardinale appuntamenti importanti: il dossier Nba Europe e quello relativo allo stadio del Milan. 'La Gazzetta dello Sport' ricorda anche come Paramount, società di cui RedBird è socia, che ha definito un accordo da 110 miliardi di dollari (94 miliardi di euro) per l’acquisizione di Warner Bros Discovery. Come sottolinea la rosea Cardinale dovrebbe essere a San Siro per il derby di questa sera: l'ultima volta dal vivo a seguire i rossoneri il 5 novembre 2024, in occasione del successo per 3-1 al Bernabeu contro il Real Madrid.

