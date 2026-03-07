Milan, Allegri tra futuro e derby. Cardinale a Milanello. Parla Ibrahimovic...

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 7 marzo 2026. Non può essere altrimenti vista la partita di domani sera. Parliamo ovviamente del derby di Milano contro l'Inter di Chivu. Oggi Massimiliano Allegri ha presentato la gara in conferenza stampa da Milanello, dove è arrivato anche Gerry Cardinale. Non solo campo, anche il mercato con i nomi per la difesa del prossimo anno. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.