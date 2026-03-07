Il Milan si aggrappa a Pulisic: una rete nel derby per spazzare le difficoltà

LEGGI ANCHE: Milan, 20 milioni per André? Coraggio e puntare sui propri talenti: c’è Comotto che cresce in Serie B
Come ricorda la 'Rosea', la stracittadina con i nerazzurri esalta Pulisic. Sono 3 i gol segnati dall'americano nelle 8 sfide con i cugini. Al pari di Rafael Leao, ma con meno presenze nel match. L'ultimo gol contro l'Inter arrivò proprio nella vittoria del girone d'andata. Peraltro, quando Pulisic segna, il Milan vince il derby, ma per ora l'11 rossonero ha segnato solamente quando il Milan giocava come ospite. Domani sera sarebbe un buon momento per sfatare questo mini tabù. L'obiettivo di Pulisic è chiaro: tornare al gol per regalare al Milan tre punti fondamentali in ottica Champions, ma soprattutto per riaprire un piccolo spiraglio per la rimonta Scudetto.
