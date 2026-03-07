Pianeta Milan
Milan, Pulisic cerca il riscatto: la magia del derby per trovare il primo gol del suo 2026

Il Milan si aggrappa a Pulisic: una rete nel derby per spazzare le difficoltà
'La Gazzetta dello Sport' in edicola presenta un articolo dedicato a Christian Pulisic. L'attaccante del Milan spera di tornare decisivo nel derby
L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un lungo articolo ad un giocatore del Milan che da troppo tempo sta faticando a ritrovarsi. Parliamo di Christian Pulisic, candidato a una maglia da titolare nel prossimo derby in programma domani sera alle ore 20:45.

Pulisic vuole tornare protagonista nel derby

Come noto, l'attaccante rossonero sta passando forse il peggior momento, almeno a livello realizzativo, da quando è arrivato in Italia. L'ultimo gol risale al 2025, nel match contro l'Hellas Verona. Nel 2026 sono ancora 0 i gol segnati dal numero 11 statunitense. Lui che è il miglior realizzatore del Milan dell'era RedBird (42 gol in 124 presenze) punta a ritrovare la rete in una partita speciale come il derby contro l'Inter.

Come ricorda la 'Rosea', la stracittadina con i nerazzurri esalta Pulisic. Sono 3 i gol segnati dall'americano nelle 8 sfide con i cugini. Al pari di Rafael Leao, ma con meno presenze nel match. L'ultimo gol contro l'Inter arrivò proprio nella vittoria del girone d'andata. Peraltro, quando Pulisic segna, il Milan vince il derby, ma per ora l'11 rossonero ha segnato solamente quando il Milan giocava come ospite. Domani sera sarebbe un buon momento per sfatare questo mini tabù. L'obiettivo di Pulisic è chiaro: tornare al gol per regalare al Milan tre punti fondamentali in ottica Champions, ma soprattutto per riaprire un piccolo spiraglio per la rimonta Scudetto.

