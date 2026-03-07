Il Milan si aggrappa a Pulisic: una rete nel derby per spazzare le difficoltà

Pulisic vuole tornare protagonista nel derby

Come noto, l'attaccante rossonero sta passando forse il peggior momento, almeno a livello realizzativo, da quando è arrivato in Italia. L'ultimo gol risale al 2025, nel match contro l'Hellas Verona. Nel 2026 sono ancora 0 i gol segnati dal numero 11 statunitense. Lui che è il miglior realizzatore del Milan dell'era RedBird (42 gol in 124 presenze) punta a ritrovare la rete in una partita speciale come il derby contro l'Inter.