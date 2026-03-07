Pianeta Milan
Derby, i bomber del Milan: Shevchenko re con 14 gol. Altafini da record
In vista del derby, 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ripercorre i migliori realizzatori del Milan nella storia della stracittadina
'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in vista del derby di domani sera, ripercorre quelli che sono i più grandi goleador rossoneri ad aver timbrato nella stracittadina, sottolineando anche le gesta di alcuni attaccanti rimasti nei cuori dei tifosi rossoneri.

La classifica dei grandi bomber rossoneri

Se si parla di derby e di Milan, il primo nome che viene alla mente è quello di Andriy Shevchenko. L'attaccante ucraino rimane il miglior realizzatore nella storia del derby di Milano con 14 gol in 20 stracittadine. Solo il ricordo fa venire gli incubi ai tifosi nerazzurri. Il maggior numero di gol segnati in una sola partita contro l'Inter appartiene però a José Altafini. Nella vittoria rossonera per 5-3 del 1960, lui segnò ben 4 gol. Mai nessuno riuscì in un'impresa simile. Scendendo nella classifica dei bomber rossoneri troviamo Gunnar Nordhal con 11 gol in 14 presenze contro l'Inter. Dopo di lui, un altro svedese passato alla storia delle due squadre. Vale a dire Zlatan Ibrahimovic. Prima delle 8 reti rossonere in 9 derby, la punta ex Barcellona ha fatto male al Diavolo segnando 2 gol ai tempi della sua esperienza nerazzurra. Scendendo ancora si trovano Louis Van Hege con 7 centri, poi Aldo Boffi con 6 e Gianni Rivera a quota 5.

Alcuni momenti iconici dei derby rossoneri

Nel corso degli anni il derby ha regalato al Milan anche alcuni gol entrati nella memoria dei tifosi rossoneri. Partendo dagli anni Ottanta, la 'Rosea' ricorda l'incornata di Mark Hateley sopra l'ex di turno Collovati che divenne iconica, mentre Paolo Rossi nel 1985-86 segnò due delle sue sole reti stagionali proprio contro l'Inter nel derby d'andata. Negli anni Novanta Daniele Massaro decise due stracittadine all'89'.

Più recente, invece, la doppietta di Olivier Giroud nel 2021-22, fondamentale nella corsa allo Scudetto numero 19 per i rossoneri. Nella storia dei si ricordano anche le prime volte di Kakà e Ronaldinho in maglia Milan. I due fenomeni brasiliani trovarono il loro primo centro rossonero proprio contro l'Inter. A proposito di brasiliani, bisogna ricordare il gol di Ronaldo il Fenomeno nel campionato 2006-07, con annessa esultanza sotto la Curva Nord.

