Derby, i bomber del Milan: Shevchenko re con 14 gol. Altafini da record

Alcuni momenti iconici dei derby rossoneri—
Nel corso degli anni il derby ha regalato al Milan anche alcuni gol entrati nella memoria dei tifosi rossoneri. Partendo dagli anni Ottanta, la 'Rosea' ricorda l'incornata di Mark Hateley sopra l'ex di turno Collovati che divenne iconica, mentre Paolo Rossi nel 1985-86 segnò due delle sue sole reti stagionali proprio contro l'Inter nel derby d'andata. Negli anni Novanta Daniele Massaro decise due stracittadine all'89'.
Più recente, invece, la doppietta di Olivier Giroud nel 2021-22, fondamentale nella corsa allo Scudetto numero 19 per i rossoneri. Nella storia dei si ricordano anche le prime volte di Kakà e Ronaldinho in maglia Milan. I due fenomeni brasiliani trovarono il loro primo centro rossonero proprio contro l'Inter. A proposito di brasiliani, bisogna ricordare il gol di Ronaldo il Fenomeno nel campionato 2006-07, con annessa esultanza sotto la Curva Nord.
