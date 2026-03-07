Derby, i bomber del Milan: Shevchenko re con 14 gol. Altafini da record

La classifica dei grandi bomber rossoneri

Se si parla di derby e di Milan, il primo nome che viene alla mente è quello di Andriy Shevchenko. L'attaccante ucraino rimane il miglior realizzatore nella storia del derby di Milano con 14 gol in 20 stracittadine. Solo il ricordo fa venire gli incubi ai tifosi nerazzurri. Il maggior numero di gol segnati in una sola partita contro l'Inter appartiene però a José Altafini. Nella vittoria rossonera per 5-3 del 1960, lui segnò ben 4 gol. Mai nessuno riuscì in un'impresa simile. Scendendo nella classifica dei bomber rossoneri troviamo Gunnar Nordhal con 11 gol in 14 presenze contro l'Inter. Dopo di lui, un altro svedese passato alla storia delle due squadre. Vale a dire Zlatan Ibrahimovic. Prima delle 8 reti rossonere in 9 derby, la punta ex Barcellona ha fatto male al Diavolo segnando 2 gol ai tempi della sua esperienza nerazzurra. Scendendo ancora si trovano Louis Van Hege con 7 centri, poi Aldo Boffi con 6 e Gianni Rivera a quota 5.