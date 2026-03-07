Derby da record: Milan-Inter segna l'incasso più alto del calcio italiano

Quello di domani sera sarà un derby storico . 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in vista della sfida tra Milan e Inter , ha dedicato un articolo ai numeri che fanno da cornice alla stracittadina e spiegano il valore che la partita porta con sé.

Derby da record: sugli spalti neanche un posto vuoto

Domani sera si registrerà il nuovo record di incassi della storia della Serie A. Il derby in casa del Milan supererà l'ultimo record stabilito in occasione del match d'andata, quando nella cassaforte nerazzurra finirono 8.649.494 euro. La cifra non si sa ancora, difficilmente toccherà quota 9 milioni di euro, ma sugli spalti non ci sarà un singolo posto vuoto. Ormai da giorni i biglietti sono introvabili e per la gara con l'Inter sono previsti tifosi da oltre 100 paesi del mondo. Questi dati confermano che il pubblico rossonero è da Scudetto, in una stagione dove l'amore verso i propri beniamini non è mai mancato. Il tifo rossonero, con il sold out di domani, rimane primo nella classifica dell'affluenza nei match di Serie A, proprio davanti all'Inter.