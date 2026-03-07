Derby da record: Milan-Inter segna l'incasso più alto del calcio italiano

Dubbi e rumors, ma le parole di Allegri sono chiarissimi. Segnali importanti sul calciomercato e futuro
Gli occhi del mondo sul derby di Milano—
La 'Rosea' continua ricordando altri numeri che certificano la globalità e la centralità di questa partita. I 220 posti della tribuna stampa saranno tutti occupati da giornalisti arrivati da tutto il mondo per raccontare il derby della Madonnina. "A bordo campo cinquanta fotografi e venticinque social media manager che racconteranno i momenti della partita attraverso contenuti e prospettive originali". Per quanto riguarda la diretta televisiva, saranno oltre 200 i paesi che potranno gustarsi lo spettacolo del derby, con riprese garantite da 28 telecamere, tra le quali una spettacolare Spider-Cam. Insomma, un biglietto da visita niente male per la Serie A.
LEGGI ANCHE: Dubbi e rumors, ma le parole di Allegri sono chiarissime. Segnali importanti sul calciomercato e futuro>>>
Oltre all'incasso, la 'Gazzetta' fa notare un altro record rossonero che riguarda il 'Club 1899'. Saranno 5 mila gli ospiti nelle Hospitality rossonere, con tantissime star attese a 'San Siro' per assistere ad un match che entra nella storia del calcio italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA