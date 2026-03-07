Pianeta Milan
Milan-Inter, derby globale: tifosi da oltre 100 Paesi e incasso record

Derby da record: Milan-Inter segna l'incasso più alto del calcio italiano
Milan-Inter di domani sera segnerà un nuovo record di incassi. Lo svela 'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina parlando del derby
Quello di domani sera sarà un derby storico. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in vista della sfida tra Milan e Inter, ha dedicato un articolo ai numeri che fanno da cornice alla stracittadina e spiegano il valore che la partita porta con sé.

Derby da record: sugli spalti neanche un posto vuoto

Domani sera si registrerà il nuovo record di incassi della storia della Serie A. Il derby in casa del Milan supererà l'ultimo record stabilito in occasione del match d'andata, quando nella cassaforte nerazzurra finirono 8.649.494 euro. La cifra non si sa ancora, difficilmente toccherà quota 9 milioni di euro, ma sugli spalti non ci sarà un singolo posto vuoto. Ormai da giorni i biglietti sono introvabili e per la gara con l'Inter sono previsti tifosi da oltre 100 paesi del mondo. Questi dati confermano che il pubblico rossonero è da Scudetto, in una stagione dove l'amore verso i propri beniamini non è mai mancato. Il tifo rossonero, con il sold out di domani, rimane primo nella classifica dell'affluenza nei match di Serie A, proprio davanti all'Inter.

Gli occhi del mondo sul derby di Milano

La 'Rosea' continua ricordando altri numeri che certificano la globalità e la centralità di questa partita. I 220 posti della tribuna stampa saranno tutti occupati da giornalisti arrivati da tutto il mondo per raccontare il derby della Madonnina. "A bordo campo cinquanta fotografi e venticinque social media manager che racconteranno i momenti della partita attraverso contenuti e prospettive originali". Per quanto riguarda la diretta televisiva, saranno oltre 200 i paesi che potranno gustarsi lo spettacolo del derby, con riprese garantite da 28 telecamere, tra le quali una spettacolare Spider-Cam. Insomma, un biglietto da visita niente male per la Serie A.

Oltre all'incasso, la 'Gazzetta' fa notare un altro record rossonero che riguarda il 'Club 1899'. Saranno 5 mila gli ospiti nelle Hospitality rossonere, con tantissime star attese a 'San Siro' per assistere ad un match che entra nella storia del calcio italiano.

