In rappresentanza del mondo dello spettacolo, non può non esserci la super tifosa milanista Melissa Satta. I portavoce della musica italiana saranno invece Anna Pepe, Ernia e Sarah Toscano, oltre alla top model Bianca Balti.

Gli ospiti istituzionali

Sono attesi al Meazza anche numerosi ospiti istituzionali, a partire dal CT azzurro e leggenda del Milan Rino Gattuso. È prevista anche la presenza di Adriano Galliani, accompagnato dal presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli e l'ad Luigi De Siervo.