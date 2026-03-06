Pianeta Milan
Milan-Inter, da Gattuso e Baresi a Ernia e Anna Pepe: la lista dei Vip attesi a San Siro per il derby

L'appuntamento con il derby di Milano richiama protagonisti di sport, spettacolo e istituzioni: ecco quali sono le celebrità attese sugli spalti di San Siro per assistere a Milan-Inter
L'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' presenta un approfondimento sulla presenza di tifosi Vip a San Siro per il derby della Madonnina. Sugli spalti del 'Meazza' ci saranno infatti diversi ospiti d'eccezione: dagli sportivi al mondo dello spettacolo, fino ad alcuni esponenti istituzionali.

Milan-Inter, quanti vip a San Siro per il derby

A San Siro, per seguire Milan-Inter, ci sarà Dominik Paris, medaglia di bronzo di Milano Cortina 2026 in discesa libera. Non mancheranno neanche una lunga serie di ex rossoneri: Abbiati, Pato e Van Bommel, guidati dal vice presidente onorario Franco Baresi. 

In rappresentanza del mondo dello spettacolo, non può non esserci la super tifosa milanista Melissa Satta. I portavoce della musica italiana saranno invece Anna Pepe, Ernia e Sarah Toscano, oltre alla top model Bianca Balti. 

Gli ospiti istituzionali

Sono attesi al Meazza anche numerosi ospiti istituzionali, a partire dal CT azzurro e leggenda del Milan Rino Gattuso. È prevista anche la presenza di Adriano Galliani, accompagnato dal presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli e l'ad Luigi De Siervo.

Secondo la 'rosea', sugli spalti ci saranno anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e l'assessora allo sport del comune di Milano Martina Riva. 

