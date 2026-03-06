In rappresentanza del mondo dello spettacolo, non può non esserci la super tifosa milanista Melissa Satta. I portavoce della musica italiana saranno invece Anna Pepe, Ernia e Sarah Toscano, oltre alla top model Bianca Balti.
Gli ospiti istituzionali—
Sono attesi al Meazza anche numerosi ospiti istituzionali, a partire dal CT azzurro e leggenda del Milan Rino Gattuso. È prevista anche la presenza di Adriano Galliani, accompagnato dal presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli e l'ad Luigi De Siervo.
Secondo la 'rosea', sugli spalti ci saranno anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e l'assessora allo sport del comune di Milano Martina Riva.
