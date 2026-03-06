Milan, Tomori carica l'ambiente. Il nuovo colpo in attacco. Allegri ha deciso

Nella mattinata di oggi, 6 marzo 2026, si è parlato molto di Milan su diversi quotidiani nazionali. A due giorni dal derby contro l'Inter, in calendario domenica sera alle 20:45, sono arrivate diverse novità interessanti in vista della stracittadina. Ecco, di seguito, le notizie più importanti raccolte dalla redazione di Pianeta Milan.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, la carica di Tomori. Nuovo nome per l’attacco. Le scelte di Allegri per il derby, mentre Ambrosini…
ULTIME MILAN NEWS
Milan, la carica di Tomori. Nuovo nome per l’attacco. Le scelte di Allegri per il derby, mentre Ambrosini…
Le parole di Tomori, il nuovo attaccante sul taccuino di Tare e la probabili formazioni di Milan-Inter: ecco le top news di questa mattina da Pianeta Milan
PROSSIMA SCHEDA >>>
© RIPRODUZIONE RISERVATA