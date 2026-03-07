Derby Milan-Inter, Ibrahimovic: 'Ecco il mio ricordo più bello'

Domani andrà in scena il derby di Milano tra Milan e Inter . Una partita molto importante sia per la partita in sé, sia per la corsa Scudetto e la corsa Champions League. In caso di vittoria dei rossoneri il distacco con i nerazzurri in testa sarebbe di meno 7. Hanno parlato in tanti in questi giorni anche tra i protagonisti , specialmente lato Milan. Anche l'ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic ha parlato del derby della Madonnina a CBS Sport Golazo. Ecco il suo intervento.

"Ho quello di quando abbiamo giocato in Supercoppa: non si giocava qui ma in Cina. Li abbiamo battuti e abbiamo avuto una bel viaggio di ritorno a casa: 20 ore di volo con il trofeo, è stato bello". Questo il suo più bel ricordo del Derby. Cosa aspettarsi? "Si possono aspettare un sacco di rumori, un sacco di tifo, un sacco di fischi se le cose non vanno bene: tanto supporto. Questa è la partita dell'anno, nulla è sbagliato: tutto è semplicemente wow".