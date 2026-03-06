Milan, Ambrosini: 'I derby di Champions sono quelli a cui sono più legato'

Poi ha continuato: "Leao ne ha fatto una questione di vita o di morte? Sportivamente parlando lo è, almeno per il Milan che insegue. Vincere vorrebbe dire tornare a -7 dalla vetta e mettere un po’ di pressione all’Inter. Non credo che il campionato si riaprirebbe, anche se nel calcio non è mai vietato sognare. Il mio Milan recuperò 7 punti alla Lazio in 7 giornate nel 1999. Ma se mi avessero chiesto allora quanto credevo nella rimonta, probabilmente avrei risposto come adesso".