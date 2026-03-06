Milan, Ambrosini: 'I derby di Champions sono quelli a cui sono più legato'

Pianeta Milan
Ambrosini rivela: “Derby a cui sono più legato? Quelli in Champions. Leao ha ragione …”

L'ex Milan Massimo Ambrosini, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha svelato quelli che sono i derby a cui è più legato. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Manca sempre meno al derby di Milano in programma domenica sera alle ore 20:45. L'atmosfera intorno al big match della 28^ giornata comincia a scaldarsi sempre di più, vista l'importanza in ottica Scudetto che la gara porta con sé.

Milan, le parole di Ambrosini sul derby

In vista della stracittadina, nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' è presente un'intervista ad un'ex giocatore del Milan che di derby ne ha vissuti parecchi. Parliamo di Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, che ai microfoni della 'Rosea' ha rivelato i derby a cui è più legato. Non solo, l'ex Milan ha spiegato quanto vale questa gara per i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Sul derby a cui tiene di più: "Il derby a cui sono più legato? I due di Champions nel 2003. Ma in generale, tutti i derby sono stati un’esperienza incredibile: le due curve, il rumore dello stadio, l’adrenalina…".

LEGGI ANCHE: Il derby Scudetto passa dai portieri: Maignan e Sommer pronti alla sfida a distanza

Poi ha continuato: "Leao ne ha fatto una questione di vita o di morte? Sportivamente parlando lo è, almeno per il Milan che insegue. Vincere vorrebbe dire tornare a -7 dalla vetta e mettere un po’ di pressione all’Inter. Non credo che il campionato si riaprirebbe, anche se nel calcio non è mai vietato sognare. Il mio Milan recuperò 7 punti alla Lazio in 7 giornate nel 1999. Ma se mi avessero chiesto allora quanto credevo nella rimonta, probabilmente avrei risposto come adesso".

Ambrosini rivela: “Il mio ricordo più bello? Il giorno in cui sono entrato a Milanello”

