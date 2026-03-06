Milan, Ambrosini: 'I derby di Champions sono quelli a cui sono più legato'

Milan, Cardinale torna a ‘San Siro’. Recupero importante per il derby. La verità sulla quota di Elliott
Sul derby a cui tiene di più: "Il derby a cui sono più legato? I due di Champions nel 2003. Ma in generale, tutti i derby sono stati un’esperienza incredibile: le due curve, il rumore dello stadio, l’adrenalina…".
Poi ha continuato: "Leao ne ha fatto una questione di vita o di morte? Sportivamente parlando lo è, almeno per il Milan che insegue. Vincere vorrebbe dire tornare a -7 dalla vetta e mettere un po’ di pressione all’Inter. Non credo che il campionato si riaprirebbe, anche se nel calcio non è mai vietato sognare. Il mio Milan recuperò 7 punti alla Lazio in 7 giornate nel 1999. Ma se mi avessero chiesto allora quanto credevo nella rimonta, probabilmente avrei risposto come adesso".
