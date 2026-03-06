Pianeta Milan
Milan, Allegri protagonista: nessun addio in vista, ma sul mercato…

Dopo le svariate voci che lo vedevano già lontano dal Milan, la volontà di Allegri è un'altra: tra derby e futuro...
Dopo la bruttissima stagione dello scorso anno, il Milan è tornato finalmente nelle posizioni alte della classifica, e il merito è sicuramente anche di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, tornato in rossonero in estate dopo svariati anni, ha lavorato duramente, ridando ai giocatori il senso di appartenenza che mancava, per non citare poi la disciplina e la consapevolezza delle proprie qualità.

Milan, Allegri resta a Milano

Come riferito dal Corriere della Sera, negli ultimi giorni ci sono state svariate voci che vedevano l'attuale allenatore del Milan verso il Real Madrid: ma cosa vuole realmente fare Massimiliano Allegri? Come riferito anche da Fabrizio Romano nella giornata di ieri, il tecnico livornese è concentrato sul derby di Milano, ma la sua volontà è quella di continuare a rimanere al Milan: nessun addio, nessun cambio di idee, vuole continuare il progetto intrapreso in estate ma con delle piccole differenze.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ritorno di fiamma a sorpresa: ecco il nome in attacco

Il mister ha un contratto fino al 2027, con opzione per il 2028 a 5 milioni di euro netti a stagione. Ovviamente sa bene che servirà fare un grande lavoro sul mercato, in vista anche di una possibile partecipazione in Champions League. Le ultime campagne acquisti non lo hanno convinto particolarmente, proprio per questo vorrebbe avere più voce in capitolo e decidere, insieme al ds, i giocatori da portare in rossonero.

