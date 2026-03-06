Milan, Tomori: “Il derby è una partita speciale. Se Lookman fosse andato all’Inter non gli avrei più parlato”
Il mister ha un contratto fino al 2027, con opzione per il 2028 a 5 milioni di euro netti a stagione. Ovviamente sa bene che servirà fare un grande lavoro sul mercato, in vista anche di una possibile partecipazione in Champions League. Le ultime campagne acquisti non lo hanno convinto particolarmente, proprio per questo vorrebbe avere più voce in capitolo e decidere, insieme al ds, i giocatori da portare in rossonero.
