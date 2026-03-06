Mentre la stagione prosegue, tra le mura di 'Casa Milan' già si pensa alla prossima sessione estiva di calciomercato. Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e il DS Igli Tare sono al lavoro per individuare i migliori talenti da portare a Milano per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, anche in ottica Champions League . PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, ritorno di fiamma a sorpresa: ecco il nome in attacco
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, ritorno di fiamma a sorpresa: ecco il nome in attacco
Il Milan si è già attivato per la prossima sessione estiva di calciomercato e Tare ha già individuato un possibile colpo low cost...
© RIPRODUZIONE RISERVATA